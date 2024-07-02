Погіршення якості повітря в Києві підтверджують супутники NASA: коли чекати на покращення
Київ • УНН
Середньодобовий вміст діоксиду азоту в Києві наближається до гранично допустимих концентрацій і навіть перевищує їх, що підтверджується даними стаціонарних постів спостереження та супутників NASA, а рівень діоксиду сірки, оксиду вуглецю та формальдегіду також перевищує гранично допустимі концентрації.
Середньодобовий вміст діоксиду азоту в Києві наближається та перевищує гранично допустимі концентрації. Про це заявили у Київській міській військовій адміністрації, передає УНН.
Деталі
За даними стаціонарних пунктів спостереження Укргідрометцентру середньодобовий вміст діоксиду азоту в Києві наближається та перевищує гранично допустимі концентрації. Перевищення підтверджують супутники NASA
У відомстві додають, що вміст діоксиду сірки, оксиду вуглецю та формальдегіду також перевищують гранично допустимі концентрації.
Підготуйте парасольки: в Україні попереджають про погіршення погодних умов 02.07.24, 15:24 • 35285 переглядiв
Зазначається, що середньодобові значення і аналіз атмосферного повітря проводиться у спеціалізованих лабораторіях і ці дані є перевіреними. А втім, вже найближчими днями ситуація повинна стабілізуватись.
Прогнозується, що покращення ситуації із забрудненістю повітря очікується 3-4 липня 2024 року
Нагадаємо
Синоптикиня Наталка Діденко заявила, що завтра, 3 липня, на території України очікується доволі контрастна погода. Температура по регіонах коливатиметься від +17 до +37 градусів.