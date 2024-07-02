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Погіршення якості повітря в Києві підтверджують супутники NASA: коли чекати на покращення

Київ • УНН

 • 41767 перегляди

Середньодобовий вміст діоксиду азоту в Києві наближається до гранично допустимих концентрацій і навіть перевищує їх, що підтверджується даними стаціонарних постів спостереження та супутників NASA, а рівень діоксиду сірки, оксиду вуглецю та формальдегіду також перевищує гранично допустимі концентрації.

Погіршення якості повітря в Києві підтверджують супутники NASA: коли чекати на покращення

Середньодобовий вміст діоксиду азоту в Києві наближається та перевищує гранично допустимі концентрації. Про це заявили у Київській міській військовій адміністрації, передає УНН.

Деталі

За даними стаціонарних пунктів спостереження Укргідрометцентру середньодобовий вміст діоксиду азоту в Києві наближається та перевищує гранично допустимі концентрації. Перевищення підтверджують супутники NASA

- резюмували в КМВА. 

У відомстві додають, що вміст діоксиду сірки, оксиду вуглецю та формальдегіду також перевищують гранично допустимі концентрації.

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Зазначається, що середньодобові значення і аналіз атмосферного повітря проводиться у спеціалізованих лабораторіях і ці дані є перевіреними. А втім, вже найближчими днями ситуація повинна стабілізуватись.

Прогнозується, що покращення ситуації із забрудненістю повітря очікується 3-4 липня 2024 року

- підсумували у Київській міській військовій адміністрації.

Нагадаємо

Синоптикиня Наталка Діденко заявила, що завтра, 3 липня, на території України очікується доволі контрастна погода. Температура по регіонах коливатиметься від +17 до +37 градусів. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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