Среднесуточное содержание диоксида азота в Киеве приближается и превышает предельно допустимые концентрации. Об этом заявили в Киевской городской военной администрации, передает УНН.

Детали

По данным стационарных пунктов наблюдения Укргидрометцентра среднесуточное содержание диоксида азота в Киеве приближается и превышает предельно допустимые концентрации. Превышение подтверждают спутники NASA - резюмировали в КГВА.

В ведомстве добавляют, что содержание диоксида серы, оксида углерода и формальдегида также превышают предельно допустимые концентрации.

Подготовьте зонтики: в Украине предупреждают об ухудшении погодных условий

Отмечается, что среднесуточные значения и анализ атмосферного воздуха проводится в специализированных лабораториях и эти данные являются проверенными. А впрочем, уже в ближайшие дни ситуация должна стабилизироваться.

Прогнозируется, что улучшение ситуации с загрязненностью воздуха ожидается 3-4 июля 2024 года - подытожили в Киевской городской военной администрации.

Напомним

Синоптик Наталья Диденко заявила, что завтра, 3 июля, на территории Украины ожидается довольно контрастная погода. Температура по регионам будет колебаться от +17 до +37 градусов.