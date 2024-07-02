Киев • УНН
Среднесуточное содержание диоксида азота в Киеве приближается к предельно допустимым концентрациям и даже превышает их, что подтверждается данными стационарных постов наблюдения и спутников NASA, а уровень диоксида серы, оксида углерода и формальдегида также превышает предельно допустимые концентрации.
Среднесуточное содержание диоксида азота в Киеве приближается и превышает предельно допустимые концентрации. Об этом заявили в Киевской городской военной администрации, передает УНН.
Детали
По данным стационарных пунктов наблюдения Укргидрометцентра среднесуточное содержание диоксида азота в Киеве приближается и превышает предельно допустимые концентрации. Превышение подтверждают спутники NASA
В ведомстве добавляют, что содержание диоксида серы, оксида углерода и формальдегида также превышают предельно допустимые концентрации.
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Отмечается, что среднесуточные значения и анализ атмосферного воздуха проводится в специализированных лабораториях и эти данные являются проверенными. А впрочем, уже в ближайшие дни ситуация должна стабилизироваться.
Прогнозируется, что улучшение ситуации с загрязненностью воздуха ожидается 3-4 июля 2024 года
Напомним
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