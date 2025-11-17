Податкова схема з Uber позбавила державу 29 млн грн: справу передано до суду

Українські правоохоронці завершили розслідування масштабної податкової схеми, через яку державний бюджет недоотримав понад 29 млн грн. Обвинувальний акт стосовно трьох учасників організованої групи вже скеровано до суду. За даними джерел УНН, справа стосується діяльності, пов’язаної із сервісом таксі Uber. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Деталі

Правоохоронці поставили крапку у справі, яка тривала кілька років та охоплювала період із 2019 по 2022 роки. Слідство з’ясувало, що троє учасників групи побудували схему, яка дозволяла їм системно занижувати податкові зобов’язання.

Слідством встановлено, що у 2019–2022 роках учасники групи використовували реквізити ФОП та діяльність міжнародної компанії-нерезидента (Uber – ред.), яка надає послуги таксі. Через це вони отримували значні доходи, але приховували частину з них від оподаткування. – йдеться в повідомленні ОГП.

На рахунки одного з ФОП протягом згаданого періоду надійшло понад 214 млн грн, отриманих нібито за інформаційно-посередницькі послуги для сервісу таксі. Однак частина цих надходжень не була включена до податкової звітності, що призвело до умисної недоплати податків на суму понад 29 млн грн. Встановлені збитки підтверджені судово-економічними експертизами, що стали ключовою доказовою базою у справі.

Учасникам групи раніше повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених: ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України (підроблення документів та використання підроблених документів), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України (пособництво в ухиленні від сплати податків) - повідомляє прокуратура.

Передача обвинувального акту до суду означає перехід справи у фінальну стадію, де судді мають оцінити докази, встановити роль кожного учасника та ухвалити рішення щодо їхньої відповідальності.

