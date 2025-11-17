$42.040.02
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
14:15 • 3054 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
12:46 • 8748 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
12:28 • 12751 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
09:59 • 15146 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 36291 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 24010 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 18995 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 21264 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
17 листопада, 04:30 • 16408 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Податкова схема з Uber позбавила державу 29 млн грн: справу передано до суду

Київ • УНН

 • 1302 перегляди

Правоохоронці завершили розслідування податкової схеми, через яку бюджет недоотримав 29 млн грн, обвинувальний акт щодо трьох осіб скеровано до суду. Схема діяла з 2019 по 2022 рік, використовуючи реквізити ФОП та діяльність Uber для приховування доходів.

Податкова схема з Uber позбавила державу 29 млн грн: справу передано до суду

Українські правоохоронці завершили розслідування масштабної податкової схеми, через яку державний бюджет недоотримав понад 29 млн грн. Обвинувальний акт стосовно трьох учасників організованої групи вже скеровано до суду. За даними джерел УНН, справа стосується діяльності, пов’язаної із сервісом таксі Uber. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Деталі

Правоохоронці поставили крапку у справі, яка тривала кілька років та охоплювала період із 2019 по 2022 роки. Слідство з’ясувало, що троє учасників групи побудували схему, яка дозволяла їм системно занижувати податкові зобов’язання. 

Слідством встановлено, що у 2019–2022 роках учасники групи використовували реквізити ФОП та діяльність міжнародної компанії-нерезидента (Uber – ред.), яка надає послуги таксі. Через це вони отримували значні доходи, але приховували частину з них від оподаткування.

– йдеться в повідомленні ОГП.

Вони використовували реквізити фізичних осіб-підприємців та залучали діяльність міжнародної компанії-нерезидента, що надає послуги онлайн-замовлення таксі. Такий механізм дав можливість приховувати значну частину отриманих доходів.

Прокурори викрили масштабні зловживання в оборонній сфері України - Офіс генпрокурора17.11.25, 15:04 • 2162 перегляди

На рахунки одного з ФОП протягом згаданого періоду надійшло понад 214 млн грн, отриманих нібито за інформаційно-посередницькі послуги для сервісу таксі. Однак частина цих надходжень не була включена до податкової звітності, що призвело до умисної недоплати податків на суму понад 29 млн грн. Встановлені збитки підтверджені судово-економічними експертизами, що стали ключовою доказовою базою у справі.

Учасникам групи раніше повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених: ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України (підроблення документів та використання підроблених документів), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України (пособництво в ухиленні від сплати податків)

- повідомляє прокуратура.

Передача обвинувального акту до суду означає перехід справи у фінальну стадію, де судді мають оцінити докази, встановити роль кожного учасника та ухвалити рішення щодо їхньої відповідальності.

Несплата майже 40 млн грн податків: підозру отримали партнери всесвітньої платформи таксі27.09.23, 16:03 • 156029 переглядiв

Степан Гафтко

Кримінал та НП