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Несплата майже 40 млн грн податків: підозру отримали партнери всесвітньої платформи таксі

Несплата майже 40 млн грн податків: підозру отримали партнери всесвітньої платформи таксі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Правоохоронці викрили протиправну схему ухилення від сплати податків на майже 40 млн гривень. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань, пише УНН.

Деталі

Як встановили оперативники, приватні структури – партнери всесвітньої платформи таксі – налагодили схему з ухилення від сплати податків.

Кошти, які сплачуються пасажирами за послуги таксі, перераховувалися на електронні гаманці компанії-нерезидента. В подальшому іноземна компанія направляла їх своїм партнерам на оплату роботи водіїв. Щоби не сплачувати податки, фігуранти не подавали до податкових органів відповідні звіти, тим самим приховуючи отримані прибутки.

Сума завданих збитків внаслідок таких дій становить майже 40 млн грн.

На підставі зібраних доказів двом фізичним особам-підприємцям та головному бухгалтеру товариства – партнерам всесвітньої платформи таксі – повідомили підозру за ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)) Кримінального кодексу України.

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