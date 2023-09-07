БЕБ викрило протиправну схему ухилення від митних платежів на Київській митниці
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. БЕБ викрило службових осіб підприємства, які ухилялися від сплати митних платежів під час оформлення товарів широкого вжитку на Київській митниці Держмитслужби України. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, пише УНН.
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За даними слідства, підозрювані надавали неправдиві відомості про країну походження, вартість та фактичну кількість зарядних станцій, медичного обладнання, одягу, запчастин відомих автомобільних марок, які ввозилися на митну територію України.
З березня 2023 року, за сприянням посадових осіб митниці, товариство оформило партії товарів за 51 митною декларацією. Наразі детективи БЕБ ініціювали їх перевірку.
Під час перевірки однієї з таких митних декларацій вже встановлено факт ухилення від сплати митних платежів у розмірі 5 млн грн.
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