Неуплата почти 40 млн грн налогов: подозрение получили партнеры всемирной платформы такси
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Правоохранители разоблачили противоправную схему уклонения от уплаты налогов на почти 40 млн гривен. Об этом сообщает Департамент стратегических расследований, пишет УНН.
Детали
Как установили оперативники, частные структуры – партнеры всемирной платформы такси – наладили схему по уклонению от уплаты налогов.
Средства, уплачиваемые пассажирами за услуги такси, перечислялись на электронные кошельки компании-нерезидента. В дальнейшем иностранная компания направляла их своим партнерам на оплату работы водителей. Чтобы не платить налоги, фигуранты не подавали в налоговые органы соответствующие отчеты, тем самым скрывая полученные доходы.
Сумма нанесенного ущерба в результате таких действий составляет почти 40 млн грн.
На основании собранных доказательств двум физическим лицам-предпринимателям и главному бухгалтеру общества – партнерам всемирной платформы такси – сообщили подозрение по ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.
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