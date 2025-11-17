$42.040.02
Эксклюзив
14:33 • 58 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
14:15 • 1462 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
12:46 • 7504 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
12:28 • 12168 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
09:59 • 14668 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 35605 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 23851 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 18947 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 21217 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
17 ноября, 04:30 • 16391 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
Налоговая схема с Uber лишила государство 29 млн грн: дело передано в суд

Киев • УНН

 • 1230 просмотра

Правоохранители завершили расследование налоговой схемы, из-за которой бюджет недополучил 29 млн грн, обвинительный акт в отношении трех лиц направлен в суд. Схема действовала с 2019 по 2022 год, используя реквизиты ФЛП и деятельность Uber для сокрытия доходов.

Налоговая схема с Uber лишила государство 29 млн грн: дело передано в суд

Украинские правоохранители завершили расследование масштабной налоговой схемы, из-за которой государственный бюджет недополучил более 29 млн грн. Обвинительный акт в отношении трех участников организованной группы уже направлен в суд. По данным источников УНН, дело касается деятельности, связанной с сервисом такси Uber. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Подробности

Правоохранители поставили точку в деле, которое длилось несколько лет и охватывало период с 2019 по 2022 годы. Следствие выяснило, что трое участников группы построили схему, которая позволяла им системно занижать налоговые обязательства. 

Следствием установлено, что в 2019–2022 годах участники группы использовали реквизиты ФЛП и деятельность международной компании-нерезидента (Uber – ред.), предоставляющей услуги такси. Из-за этого они получали значительные доходы, но скрывали часть из них от налогообложения.

– говорится в сообщении ОГП.

Они использовали реквизиты физических лиц-предпринимателей и привлекали деятельность международной компании-нерезидента, предоставляющей услуги онлайн-заказа такси. Такой механизм позволил скрывать значительную часть полученных доходов.

Прокуроры разоблачили масштабные злоупотребления в оборонной сфере Украины - Офис генпрокурора17.11.25, 15:04 • 2080 просмотров

На счета одного из ФЛП в течение упомянутого периода поступило более 214 млн грн, полученных якобы за информационно-посреднические услуги для сервиса такси. Однако часть этих поступлений не была включена в налоговую отчетность, что привело к умышленной недоплате налогов на сумму более 29 млн грн. Установленные убытки подтверждены судебно-экономическими экспертизами, ставшими ключевой доказательной базой по делу.

Участникам группы ранее сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах), ч.ч. 1, 4 ст. 358 УК Украины (подделка документов и использование поддельных документов), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 УК Украины (пособничество в уклонении от уплаты налогов)

- сообщает прокуратура.

Передача обвинительного акта в суд означает переход дела в финальную стадию, где судьи должны оценить доказательства, установить роль каждого участника и принять решение относительно их ответственности.

Неуплата почти 40 млн грн налогов: подозрение получили партнеры всемирной платформы такси27.09.23, 16:03 • 156029 просмотров

Степан Гафтко

Криминал и ЧП