Налоговая схема с Uber лишила государство 29 млн грн: дело передано в суд

Украинские правоохранители завершили расследование масштабной налоговой схемы, из-за которой государственный бюджет недополучил более 29 млн грн. Обвинительный акт в отношении трех участников организованной группы уже направлен в суд. По данным источников УНН, дело касается деятельности, связанной с сервисом такси Uber. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Подробности

Правоохранители поставили точку в деле, которое длилось несколько лет и охватывало период с 2019 по 2022 годы. Следствие выяснило, что трое участников группы построили схему, которая позволяла им системно занижать налоговые обязательства.

Следствием установлено, что в 2019–2022 годах участники группы использовали реквизиты ФЛП и деятельность международной компании-нерезидента (Uber – ред.), предоставляющей услуги такси. Из-за этого они получали значительные доходы, но скрывали часть из них от налогообложения. – говорится в сообщении ОГП.

Они использовали реквизиты физических лиц-предпринимателей и привлекали деятельность международной компании-нерезидента, предоставляющей услуги онлайн-заказа такси. Такой механизм позволил скрывать значительную часть полученных доходов.

Прокуроры разоблачили масштабные злоупотребления в оборонной сфере Украины - Офис генпрокурора

На счета одного из ФЛП в течение упомянутого периода поступило более 214 млн грн, полученных якобы за информационно-посреднические услуги для сервиса такси. Однако часть этих поступлений не была включена в налоговую отчетность, что привело к умышленной недоплате налогов на сумму более 29 млн грн. Установленные убытки подтверждены судебно-экономическими экспертизами, ставшими ключевой доказательной базой по делу.

Участникам группы ранее сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах), ч.ч. 1, 4 ст. 358 УК Украины (подделка документов и использование поддельных документов), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 УК Украины (пособничество в уклонении от уплаты налогов) - сообщает прокуратура.

Передача обвинительного акта в суд означает переход дела в финальную стадию, где судьи должны оценить доказательства, установить роль каждого участника и принять решение относительно их ответственности.

Неуплата почти 40 млн грн налогов: подозрение получили партнеры всемирной платформы такси