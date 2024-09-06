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Податкова перевірка банку "Конкорд": рік зволікань і сумнівна об'єктивність

Податкова перевірка банку "Конкорд": рік зволікань і сумнівна об'єктивність

Київ • УНН

 • 203275 перегляди

Податкова перевірка банку "Конкорд", що перебуває в процесі ліквідації, триває вже понад рік. Затримка викликає підозри у можливих зловживаннях та фальсифікації результатів, підриваючи довіру до податкової системи.

Податкова перевірка банку "Конкорд", який перебуває в процесі ліквідації, триває вже понад рік і досі не завершена. Така затримка викликає серйозні питання щодо прозорості та об’єктивності дій податкових органів, а також підозри у можливому зловживанні службовим становищем. Не виключено, що затягування податкового аудиту податківці чинять свідомо аби в майбутньому уникнути відповідальності, пише УНН.

Національний банк України (НБУ) 1 серпня 2023 року ухвалив рішення про відкликання ліцензії банку "Конкорд" і початок процедури ліквідації. Відповідно до законодавства, цей процес передбачає обов'язкову податкову перевірку, що зазвичай триває кілька місяців. Проте у випадку з "Конкордом" податковий аудит затягнувся вже на понад рік.

Перша податкова перевірка була завершена за три місяці й нарахувала незначну суму штрафу – 700 тисяч гривень. Однак, за словами співвласниці банку Олени Сосєдки, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев втрутився у процес і вимагав суттєво збільшити суму штрафу до майже 400 мільйонів гривень. Ця зміна стала основою для звинувачень у фальсифікації результатів перевірки з боку податкових органів.

"Ми знаємо, що за результатами першої податкової перевірки був складений акт на суму 700 тисяч гривень. Однак за особистою вказівкою Гетманцева до цього акту незаконно додали ще 392 мільйони гривень. Це викликає питання: чому не мільярд чи навіть 10 мільярдів? Абсурдність ситуації очевидна", – зазначила Олена Сосєдка.

Після подання заперечень до акту перевірки ліквідатором банку, призначеним Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), була призначена додаткова податкова перевірка. Вона триває досі, що створює враження навмисного затягування процесу з боку податкових органів, адже зазвичай, такі аудити тривають не більше кількох місяців.

Юристи, опитані УНН, наголошують на тому, що тривала затримка може бути свідченням побоювань податківців щодо можливої відповідальності за фальсифікацію результатів першої перевірки. 

Якщо суд встановить факт необґрунтованого нарахування, він може стягнути з податкової судові витрати, витрати на правову допомогу і моральну шкоду. До самих працівників можуть бути застосовані дисциплінарні заходи

– розповів президент Всеукраїнської асоціації суддів у відставці Денис Нев'ядомський.

Адвокат Олександр Байдик додає, що податківці можуть бути притягнуті до відповідальності за Кримінальним кодексом України: "Якщо підроблення документів було свідомим – це кримінальна відповідальність, якщо ж це була лише помилка – адміністративна. Все залежить від завданих збитків".

На думку багатьох експертів, єдиним ефективним способом змусити податкові органи завершити перевірку є звернення до суду, який може зобов'язати податкову службу діяти в межах розумних строків і забезпечити прозорість процесу. Це не тільки пришвидшить ліквідацію банку, але й стане важливим прецедентом у боротьбі за прозорість податкової системи України.

"Повинна діяти процедура верховенства права. Якщо податкова порушує закон, зацікавлені особи мають право звертатися до суду. Це єдиний інструмент у наших реаліях, оскільки прокурорський нагляд був скасований", – зазначив колишній заступник генерального прокурора Олексій Баганець.

Однак він додав, що навіть судовий розгляд може затягнутися через перевантаженість українських судів і брак суддів, що робить цей шлях тривалим і складним.

Водночас затримка податкової перевірки банку "Конкорд" є тривожним сигналом для українського бізнесу і банківської системи. Вона не лише загальмовує процес ліквідації установи, але й підриває довіру до податкової системи загалом. Адже прозорі і об'єктивні дії з боку податківців є ключовими для забезпечення стабільності та розвитку економіки країни.

На тлі війни росії проти України і фінансової нестабільності, подібні ситуації створюють додаткове напруження і викликають недовіру до державних інституцій. Лише своєчасні дії та прозорі рішення можуть допомогти виправити ситуацію і запобігти подальшим зловживанням у податковій сфері.

Варто зазначити, що акціонери банку "Конкорд" оскаржили рішення НБУ про виведення банку з ринку, і Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав позбавлення "Конкорду" банківської ліцензії незаконним і скасував його. Проте процес ліквідації, якщо він розпочався, не може бути зупинений відповідно до чинного законодавства. Навіть якщо суди визнають дії регулятора неправомірними, банк все одно буде виведений з ринку, і це лише підтверджує недосконалість українського законодавства.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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