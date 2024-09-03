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Податкова тягне час: перевірка банку "Конкорд" вийшла за межі розумних строків

Податкова тягне час: перевірка банку "Конкорд" вийшла за межі розумних строків

Київ • УНН

 • 213570 перегляди

Податкова перевірка ліквідованого банку "Конкорд" триває понад рік, викликаючи сумніви щодо прозорості процесу. Експерти вказують на можливі порушення та відповідальність податківців за затягування перевірки.

Понад рік триває податкова перевірка діяльності банку "Конкорд", який зараз перебуває в процесі ліквідації. Процес її проведення викликає серйозні сумніви щодо прозорості та обʼєктивності роботи податківців, пише УНН.

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення про відкликання ліцензії у банку "Конкорд" 1 серпня 2023 року, після чого розпочалась процедура його ліквідації. Відповідно до законодавства, такі процеси зазвичай супроводжуються ретельними перевірками з боку податкових органів. Однак у випадку з "Конкордом" перевірка затягнулася на понад рік, що є безпрецедентним випадком.

Щобільше, акціонери банку заявляли про те, що результати першої податкової перевірки, яка тривала три місяці, були сфальсифіковані.

"Ми знаємо, що за її результатами був складений акт на суму 700 тисяч гривень, до якого за особистою вказівкою голови податкового комітету ВР Данила Гетманцева незаконно домалювали 392 млн грн, а чому не мільярд, не 3 чи 10 мільярдів?", - зазначила співвласниця банку "Конкорд" Олена Сосєдка.

Про те, що результати аудиту ймовірно були сфальсифіковані свідчить і те, що з актом перевірки не погодився ліквідатор банку, призначений Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Він подав свої заперечення, після розгляду яких, була призначена додаткова податкова перевірка, яка досі триває.

Опитані УНН експерти говорять про те, що є поняття розумних строків проведення податкової перевірки.

"Щодо максимальної тривалості перевірки, варто зазначити, що пункт 78.1.8 Податкового кодексу України передбачає, що якщо банк перебуває в процесі ліквідації, податкова перевірка може проводитися за рішенням контролюючого органу без обмеження в часі, поки не буде завершено процедуру ліквідації. Однак, це не означає, що перевірка може тривати невиправдано довго, адже існує принцип розумності строків", - зазначив адвокат в АБ "Касьяненко і партнери" Дмитро Касьяненко. 

Не виключено, що свідоме затягування додаткової перевірки повʼязане з тим, що податківці розуміють, що за фальсифікацію результатів можуть бути притягнуті до відповідальності. В той самий час, вони не можуть проігнорувати вказівки Гетманцева, якого ЗМІ та експертне середовище називають тіньовим куратором Державної податкової служби.

За словами експертів, опитаних УНН, за порушення законодавства податківців можуть притягнути до адміністративної чи навіть кримінальної відповідальності.

"У випадку, якщо суд встановить факт необґрунтованого нарахування, він може стягнути з податкової судові витрати, витрати на правову допомогу та моральну шкоду. До самих працівників може бути застосоване дисциплінарне стягнення", - розповів УНН президент Всеукраїнської асоціації суддів у відставці Денис Невʼядомський.

Водночас адвокат Олександр Байдик зазначив, що податківці можуть відповідати й за Кримінальним кодексом України.

"Якщо підроблення документів відбулося - це може бути і кримінальна відповідальність, якщо просто помилка - адміністративна. Все залежить від того, які збитки завдано потерпілому. Якщо податківці це все (акт перевірки – ред.) підробили - це буде однозначно кримінальна відповідальність, якщо вони щось там неправильно порахували – адміністративна", - пояснив юрист.  

Банк "Конкорд" вже не є чинною фінансовою установою, і його ліквідація мала б бути проведена в короткі терміни. Проте тривалість податкового аудиту не лише гальмує процес ліквідації, а й створює додатковий фінансовий тягар для державного бюджету, адже перевірка вимагає значних ресурсів. 

Податкова перевірка банку "Конкорд", що триває вже понад рік, ймовірно наочний приклад того, як затягування процесу може бути використано для уникнення відповідальності. У цій ситуації важливо, щоб ДПС діяла в межах закону, завершила перевірку в найкоротші терміни та забезпечила прозорість і об'єктивність своїх рішень. Це не лише сприятиме швидшому завершенню ліквідації банку, а й зміцнить довіру до податкових органів і державних інституцій загалом.

Нагадаємо

Попри війну в Україні процес виведення банків з ринку не зупинився. Так, з 24 лютого 2022 року ліквідацію було розпочато щодо 8 банків. 2023 року вперше в Україні під ліквідацію і позбавлення ліцензії потрапили не лише банки-банкрути, а й прибуткові установи - ідеться про банк "Конкорд". Як заявляла Олена Сосєдка, на момент оголошення регулятором рішення про ліквідацію банку високоліквідних активів у фінустанові вистачало, аби провести всі необхідні виплати за 2-3 тижні. Але процес ліквідації банку жорстко зарегульовано законодавчо і загалом може тривати до трьох років.

Додамо

Акціонери "Конкорду" оскаржили в суді рішення Національного банку України про виведення банку з ринку. Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення НБУ про відкликання ліцензії та ліквідацію банку "Конкорд". Проте українське законодавство виписане таким чином, що процес виведення банківської установи з ринку, якщо він запущений, є безповоротним. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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