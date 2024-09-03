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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков

Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 09:08  •  34309 просмотра

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Налоговая проверка ликвидированного банка «Конкорд» длится более года, вызывая сомнения в прозрачности процесса. Эксперты указывают на возможные нарушения и ответственность налоговиков за затягивание проверки.

Более года продолжается налоговая проверка деятельности банка "Конкорд", который сейчас находится в процессе ликвидации. Процесс ее проведения вызывает серьезные сомнения относительно прозрачности и объективности работы налоговиков, пишет УНН.

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение об отзыве лицензии у банка "Конкорд" 1 августа 2023 года, после чего началась процедура его ликвидации. В соответствии с законодательством, такие процессы обычно сопровождаются тщательными проверками со стороны налоговых органов. Однако в случае с "Конкордом" проверка затянулась более чем на год, что является беспрецедентным случаем.

Более того, акционеры банка заявляли о том, что результаты первой налоговой проверки, которая длилась три месяца, были сфальсифицированы.

"Мы знаем, что по ее результатам был составлен акт на сумму 700 тысяч гривен, к которому по личному указанию председателя налогового комитета ВР Даниила Гетманцева незаконно дорисовали 392 млн грн, а почему не миллиард, не 3 или 10 миллиардов?", - отметила совладелица банка „Конкорд" Елена Соседка.

О том, что результаты аудита вероятно были сфальсифицированы свидетельствует и то, что с актом проверки не согласился ликвидатор банка, назначенный Фондом гарантирования вкладов физических лиц. Он подал свои возражения, после рассмотрения которых, была назначена дополнительная налоговая проверка, которая до сих пор продолжается.

Опрошенные УНН эксперты говорят о том, что есть понятие разумных сроков проведения налоговой проверки.

"Относительно максимальной продолжительности проверки, стоит отметить, что пункт 78.1.8 Налогового кодекса Украины предусматривает, что если банк находится в процессе ликвидации, налоговая проверка может проводиться по решению контролирующего органа без ограничения во времени, пока не будет завершена процедура ликвидации. Однако, это не означает, что проверка может длиться неоправданно долго, ведь существует принцип разумности сроков", - отметил адвокат в АБ „Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко. 

Не исключено, что сознательное затягивание дополнительной проверки связано с тем, что налоговики понимают, что за фальсификацию результатов могут быть привлечены к ответственности. В то же время, они не могут проигнорировать указания Гетманцева, которого СМИ и экспертная среда называют теневым куратором Государственной налоговой службы.

По словам экспертов, опрошенных УНН, за нарушение законодательства налоговиков могут привлечь к административной или даже уголовной ответственности.

"В случае, если суд установит факт необоснованного начисления, он может взыскать с налоговой судебные расходы, расходы на правовую помощь и моральный ущерб. К самим работникам может быть применено дисциплинарное взыскание", - рассказал УНН президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский.

В то же время адвокат Александр Байдык отметил, что налоговики могут отвечать и по Уголовному кодексу Украины.

"Если подделка документов произошла - это может быть и уголовная ответственность, если просто ошибка - административная. Все зависит от того, какой ущерб нанесен потерпевшему. Если налоговики это все (акт проверки - ред.) подделали - это будет однозначно уголовная ответственность, если они что-то там неправильно посчитали - административная", - пояснил юрист.  

Банк "Конкорд" уже не является действующим финансовым учреждением, и его ликвидация должна была бы быть проведена в короткие сроки. Однако продолжительность налогового аудита не только тормозит процесс ликвидации, но и создает дополнительное финансовое бремя для государственного бюджета, ведь проверка требует значительных ресурсов. 

Налоговая проверка банка "Конкорд", длящаяся уже более года, вероятно наглядный пример того, как затягивание процесса может быть использовано для избежания ответственности. В этой ситуации важно, чтобы ГНС действовала в рамках закона, завершила проверку в кратчайшие сроки и обеспечила прозрачность и объективность своих решений. Это не только будет способствовать более быстрому завершению ликвидации банка, но и укрепит доверие к налоговым органам и государственным институтам в целом.

Напомним

Несмотря на войну в Украине процесс вывода банков с рынка не остановился. Так, с 24 февраля 2022 года ликвидация была начата в отношении 8 банков. В 2023 году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Как заявляла Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов у финучреждения хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.

Добавим

Акционеры "Конкорда" обжаловали в суде решение Национального банка Украины о выводе банка с рынка. Днепропетровский окружной административный суд признал противоправным и отменил решение НБУ об отзыве лицензии и ликвидации банка "Конкорд". Однако украинское законодательство выписано таким образом, что процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является необратимым. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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