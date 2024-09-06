Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Налоговая проверка банка «Конкорд», находящегося в процессе ликвидации, длится уже более года. Задержка вызывает подозрения в возможных злоупотреблениях и фальсификации результатов, подрывая доверие к налоговой системе.

Налоговая проверка банка "Конкорд", который находится в процессе ликвидации, продолжается уже более года и до сих пор не завершена. Такая задержка вызывает серьезные вопросы относительно прозрачности и объективности действий налоговых органов, а также подозрения в возможном злоупотреблении служебным положением. Не исключено, что затягивание налогового аудита налоговики делают сознательно, чтобы в будущем избежать ответственности, пишет УНН.

Национальный банк Украины (НБУ) 1 августа 2023 года принял решение об отзыве лицензии банка "Конкорд" и начале процедуры ликвидации. В соответствии с законодательством, этот процесс предусматривает обязательную налоговую проверку, которая обычно длится несколько месяцев. Однако в случае с "Конкордом" налоговый аудит затянулся уже более чем на год.

Первая налоговая проверка была завершена за три месяца и насчитала незначительную сумму штрафа - 700 тысяч гривен. Однако, по словам совладелицы банка Елены Соседки, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев вмешался в процесс и потребовал существенно увеличить сумму штрафа до почти 400 миллионов гривен. Это изменение стало основой для обвинений в фальсификации результатов проверки со стороны налоговых органов.

"Мы знаем, что по результатам первой налоговой проверки был составлен акт на сумму 700 тысяч гривен. Однако по личному указанию Гетманцева к этому акту незаконно добавили еще 392 миллиона гривен. Это вызывает вопрос: почему не миллиард или даже 10 миллиардов? Абсурдность ситуации очевидна", - отметила Елена Соседка.

После подачи возражений к акту проверки ликвидатором банка, назначенным Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), была назначена дополнительная налоговая проверка. Она продолжается до сих пор, что создает впечатление намеренного затягивания процесса со стороны налоговых органов, ведь обычно такие аудиты длятся не более нескольких месяцев.

Юристы, опрошенные УНН, отмечают, что длительная задержка может быть свидетельством опасений налоговиков относительно возможной ответственности за фальсификацию результатов первой проверки. 

Если суд установит факт необоснованного начисления, он может взыскать с налоговой судебные издержки, расходы на правовую помощь и моральный ущерб. К самим работникам могут быть применены дисциплинарные меры

- рассказал президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский.

Адвокат Александр Байдык добавляет, что налоговики могут быть привлечены к ответственности по Уголовному кодексу Украины: "Если подделка документов была сознательной - это уголовная ответственность, если же это была лишь ошибка - административная. Все зависит от нанесенного ущерба".

По мнению многих экспертов, единственным эффективным способом заставить налоговые органы завершить проверку является обращение в суд, который может обязать налоговую службу действовать в пределах разумных сроков и обеспечить прозрачность процесса. Это не только ускорит ликвидацию банка, но и станет важным прецедентом в борьбе за прозрачность налоговой системы Украины.

"Должна действовать процедура верховенства права. Если налоговая нарушает закон, заинтересованные лица имеют право обращаться в суд. Это единственный инструмент в наших реалиях, поскольку прокурорский надзор был отменен", - отметил бывший заместитель генерального прокурора Алексей Баганец.

Однако он добавил, что даже судебное разбирательство может затянуться из-за перегруженности украинских судов и нехватки судей, что делает этот путь длительным и сложным.

В то же время задержка налоговой проверки банка "Конкорд" является тревожным сигналом для украинского бизнеса и банковской системы. Она не только затормаживает процесс ликвидации учреждения, но и подрывает доверие к налоговой системе в целом. Ведь прозрачные и объективные действия со стороны налоговиков являются ключевыми для обеспечения стабильности и развития экономики страны.

На фоне войны россии против Украины и финансовой нестабильности, подобные ситуации создают дополнительное напряжение и вызывают недоверие к государственным институтам. Только своевременные действия и прозрачные решения могут помочь исправить ситуацию и предотвратить дальнейшие злоупотребления в налоговой сфере.

Стоит отметить, что акционеры банка "Конкорд" обжаловали решение НБУ о выводе банка с рынка, и Днепропетровский окружной административный суд признал лишение "Конкорда" банковской лицензии незаконным и отменил его. Однако процесс ликвидации, если он начался, не может быть остановлен в соответствии с действующим законодательством. Даже если суды признают действия регулятора неправомерными, банк все равно будет выведен с рынка, и это лишь подтверждает несовершенство украинского законодательства.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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