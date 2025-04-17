По всій Україні повітряна тривога через зліт ворожого МіГ-31К
Київ • УНН
В Україні оголошено ракетну небезпеку через зліт МіГ-31К, носія аеробалістичних ракет «Кинджал». Повітряна тривога лунає у всіх областях країни.
По всій Україні оголошено повітряну тривога на тлі злету ворожого МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал", пише УНН з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!" - наголосили у ПС ЗСУ у Telegram.
Повітряна тривога оголошена у всіх областях.
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