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Американська торговельна палата: 5,5 млрд грн - втрати бюджету від тіньового ринку смартфонів
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13:28 • 5032 перегляди

Американська торговельна палата: 5,5 млрд грн - втрати бюджету від тіньового ринку смартфонів

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По всій Україні повітряна тривога через зліт ворожого МіГ-31К

Київ • УНН

 • 6180 перегляди

В Україні оголошено ракетну небезпеку через зліт МіГ-31К, носія аеробалістичних ракет «Кинджал». Повітряна тривога лунає у всіх областях країни.

По всій Україні повітряна тривога через зліт ворожого МіГ-31К

По всій Україні оголошено повітряну тривога на тлі злету ворожого МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал", пише УНН з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Деталі

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!" - наголосили у ПС ЗСУ у Telegram.

Повітряна тривога оголошена у всіх областях.

рф атакувала Україну 2 балістичними "Іскандерами" та ще 3 ракетами і 75 безпілотниками: збито 25 дронів17.04.25, 10:09 • 3288 переглядiв

Юлія Шрамко

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