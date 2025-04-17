По всей Украине воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К

По всей Украине объявлена воздушная тревога на фоне взлета вражеского МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал", пишет УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!" - отметили в ВС ВСУ в Telegram.

Воздушная тревога объявлена во всех областях.

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