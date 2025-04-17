По всей Украине воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К
Киев • УНН
В Украине объявлена ракетная опасность из-за взлета МиГ-31К, носителя аэробаллистических ракет «Кинжал». Воздушная тревога звучит во всех областях страны.
По всей Украине объявлена воздушная тревога на фоне взлета вражеского МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал", пишет УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!" - отметили в ВС ВСУ в Telegram.
Воздушная тревога объявлена во всех областях.
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