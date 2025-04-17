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По всей Украине воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К

Киев • УНН

 • 2830 просмотра

В Украине объявлена ракетная опасность из-за взлета МиГ-31К, носителя аэробаллистических ракет «Кинжал». Воздушная тревога звучит во всех областях страны.

По всей Украине воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К

По всей Украине объявлена воздушная тревога на фоне взлета вражеского МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал", пишет УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Детали

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!" - отметили в ВС ВСУ в Telegram.

Воздушная тревога объявлена во всех областях.

рф атаковала Украину 2 баллистическими "Искандерами" и еще 3 ракетами и 75 беспилотниками: сбито 25 дронов17.04.25, 10:09 • 2946 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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