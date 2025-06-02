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Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія
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Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

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По поверненні до Києва передам пропозиції росіян: Умєров доповів Зеленському про переговори з рф

Київ • УНН

 • 1054 перегляди

Українська сторона отримала пропозиції від росіян лише під час переговорів у Стамбулі. Умєров заявив, що росіяни намагаються створити ілюзію дипломатії без реальних дій.

По поверненні до Києва передам пропозиції росіян: Умєров доповів Зеленському про переговори з рф

Українська сторона отримала пропозиції щодо врегулювання конфлікту від росіян лише під час переговорів у Стамбулі, що поставило під сумнів результативність заходу.  Про це глава української делегації, міністр оборони Рустем Умєров доповів Президенту Володимиру Зеленському і зауважив - "росіяни знову тягнуть час, намагаючись створити "картину дипломатії" для США без реальних дій", передає УНН.

По поверненні до Києва передам також пропозиції росіян, які вони надали тільки сьогодні — швидше під час переговорів 

- повідомив Умєров.

Деталі

Глава Міноборони також підбив підсумки роботи української делегації і зауважив, що "діяли чітко".

За його словами, однією із ключових позицій офіційного Києва є безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів.

"Це наш принцип і позиція партнерів протягом багатьох місяців. росія відкидає навіть дає саму ідею припинити вбивства", - зазначив Умєров.

Саме це змушує Україну звертатися до світу і просити посилити тиск на рф посередництвом санкцій, а не імітацією переговорів.

"Наші документи були передані заздалегідь. Натомість "меморандум" від рф з'явилися лише сьогодні — вже під час зустрічі. Що створило передумови, щоб ця зустріч не дала тих результатів, які потрібні для закінчення війни", - зауважив міністр оборони.

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Виглядає так, що росіяни знову тягнуть час, намагаючись створити "картину дипломатії" для США без реальних дій. Єдиний прогрес — звільнення наших людей з полону, зазначив Умєров.

За його словами, на сьогодні маємо домовленості:

  • обмін усіх тяжкопоранених і тяжкохворих — «всіх на всіх»;
    • обмін усіх солдатів віком 18–25 років — «всіх на всіх»;
      • повернення тіл полеглих — 6000 на 6000.

        Передали також повністю верифікований список викрадених українських дітей. Повернення хоча б частин — стане гуманітарним актом, якщо росія справді хоче рухатися до світу, зазначено у дописі.

        Ми також запропонували провести зустріч на рівні лідерів до кінця червня. Бо рішення можуть ухвалювати лише ті, хто дійсно ухвалює рішення 

        - зазначає Умєров.

        Він також додає, що у випадку спроб затягувати час, відповідь має бути одна: жорсткіші міжнародні санкції.

        Україна залишається на позиції сили, принциповості й здорового глузду. Ми хочемо миру. Але не будь-якою ціною. І не на умовах агресора 

        - підсумував він.

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        Альона Уткіна

        Альона Уткіна

        ВійнаПолітика
        Рустем Умєров
        Міністерство оборони України
        Володимир Зеленський
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