Зеленський про майбутній обмін: Україна порушила питання і щодо політв'язнів, і щодо журналістів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час майбутнього обміну, окрім військових, додому можуть повернутися також журналісти та політв’язні. Про це Зеленський заявив у розмові з журналістами, передає УНН.

Він зазначив, що окремо списками щодо полонених Україна обміняється з росіянами цього тижня.

Також буде верифікація… сподіваємося, що в цей раз вони будут себе поводити… хоч якось поводити і передадуть списки заздалегідь. Також росіяни заявили, що готові передати тіла наших загиблих воїнів. 6 тис. Наша сторона погодилась передати 6 тис. тіл росіян, але тут потрібно ретельно вивчити це питання. Чому? Тому що, як нам стало відомо, опізнаних у росіян із 6 тис. - 15%. Дуже важливо все перевірити. Всіх наших потрібно забрати обов'язково, але у нас вже був одного разу момент, коли вони передавали тіла і передали і своїх, російських, убитих солдатів