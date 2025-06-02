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Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія
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Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

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Зеленський про майбутній обмін: Україна порушила питання і щодо політв'язнів, і щодо журналістів

Київ • УНН

 • 608 перегляди

Під час обміну полоненими додому можуть повернутися не тільки військові, а й політв’язні та журналісти. Також Україна готова передати 6 тис. тіл росіян, але потребує ретельної перевірки.

Зеленський про майбутній обмін: Україна порушила питання і щодо політв'язнів, і щодо журналістів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час майбутнього обміну, окрім військових, додому можуть повернутися також журналісти та політв’язні. Про це Зеленський заявив у розмові з журналістами, передає УНН.

Буде обмін військових наших. Буде "1000 на 1000". Може бути й додатковий – ще "200 на 200", тому що Україна порушила питання і щодо політв'язнів, і щодо журналістів 

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що окремо списками щодо полонених Україна обміняється з росіянами цього тижня.

Також буде верифікація… сподіваємося, що в цей раз вони будут себе поводити… хоч якось поводити і передадуть списки заздалегідь. Також росіяни заявили, що готові передати тіла наших загиблих воїнів. 6 тис. Наша сторона погодилась передати 6 тис. тіл росіян, але тут потрібно ретельно вивчити це питання. Чому? Тому що, як нам стало відомо, опізнаних у росіян із 6 тис. - 15%. Дуже важливо все перевірити. Всіх наших потрібно забрати обов'язково, але у нас вже був одного разу момент, коли вони передавали тіла і передали і своїх, російських, убитих солдатів 

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський вказав після переговорів у Стамбулі, що військові на місцях самі здатні обмінюватися тілами загиблих. Для цього не потрібно здійснювати перемовини на рівні державних лідерів.

Павло Башинський

Павло Башинський

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Україна
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