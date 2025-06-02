Зеленский о будущем обмене: Украина подняла вопрос и о политзаключенных, и о журналистах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время будущего обмена, кроме военных, домой могут вернуться также журналисты и политзаключенные. Об этом Зеленский заявил в разговоре с журналистами, передает УНН.

Будет обмен военных наших. Будет "1000 на 1000". Может быть и дополнительный – еще "200 на 200", потому что Украина подняла вопрос и о политзаключенных, и о журналистах

Он отметил, что отдельно списками по пленным Украина обменяется с россиянами на этой неделе.

Также будет верификация… надеемся, что в этот раз они будут себя вести… хоть как-то вести и передадут списки заранее. Также россияне заявили, что готовы передать тела наших погибших воинов. 6 тыс. Наша сторона согласилась передать 6 тыс. тел россиян, но здесь нужно тщательно изучить этот вопрос. Почему? Потому что, как нам стало известно, опознанных у россиян из 6 тыс. - 15%. Очень важно все проверить. Всех наших нужно забрать обязательно, но у нас уже был однажды момент, когда они передавали тела и передали и своих, российских, убитых солдат