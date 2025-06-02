Зеленский о будущем обмене: Украина подняла вопрос и о политзаключенных, и о журналистах

$41.530.00
47.070.27
ukenru
Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия
18:59 • 1980 просмотра

Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

14:39 • 25171 просмотра

Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров

14:21 • 67903 просмотра

Украина предложила россии новую встречу до конца июня

2 июня, 13:07 • 79450 просмотра

Украина на переговорах в Стамбуле передала рф список детей для возвращения и ждет ответа - Ермак

2 июня, 11:49 • 148455 просмотра

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

Эксклюзив
2 июня, 06:01 • 160740 просмотра

Расстройства пищевого поведения у взрослых и детей: почему возникают и как бороться

Эксклюзив
1 июня, 14:33 • 159823 просмотра

Неделя для коммуникаций и обучения: астропрогноз на 2-8 июня

1 июня, 13:29 • 210063 просмотра

Командующий Сухопутных войск Драпатый подал в отставку после гибели 12 бойцов

1 июня, 12:56 • 213946 просмотра

Полтора года подготовки: как СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф

Эксклюзив
1 июня, 11:01 • 123136 просмотра

В Сухопутных войсках подтвердили: враг ударил по учебному подразделению в Днепропетровской области

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
0м/с
81%
750мм
Популярные новости

Украинская делегация в Стамбуле скоординировала позиции с европейскими партнерами перед переговорами с рф

2 июня, 09:10 • 35824 просмотра

В Стамбуле стартовали переговоры Украины и россии при участии Турции - МИД

2 июня, 11:45 • 154250 просмотра

В Киевском СИЗО разоблачили возможную подделку документов о осужденных, начато расследование - Омбудсмен

2 июня, 12:24 • 33199 просмотра

Переговоры Украины и рф: росСМИ анонсировали третий раунд "в течение какого-то времени"

13:22 • 52480 просмотра

Экс-глава МИД Германии Бербок возглавила Генеральную Ассамблею ООН

15:15 • 24268 просмотра
публикации

Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

18:59 • 1980 просмотра

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

2 июня, 11:49 • 148455 просмотра

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

1 июня, 04:00 • 328022 просмотра

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

30 мая, 14:15 • 370646 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

30 мая, 13:52 • 383740 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Рустем Умєров

Сергей Кислыця

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Стамбул

Турция

Соединённые Штаты

Донецкая область

Реклама
УНН Lite

50 Cent хочет поговорить с Трампом о возможном помиловании Diddy - TMZ

2 июня, 07:53 • 125522 просмотра

1 июня - День молока: рецепты любимых молочных коктейлей

1 июня, 12:31 • 132436 просмотра

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

31 мая, 16:00 • 211272 просмотра

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

30 мая, 12:39 • 151274 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

30 мая, 08:06 • 180673 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

Хранитель

Ту-95

Туполев Ту-22М

Ту-160

Зеленский о будущем обмене: Украина подняла вопрос и о политзаключенных, и о журналистах

Киев • УНН

 • 572 просмотра

Во время обмена пленными домой могут вернуться не только военные, но и политзаключенные и журналисты. Также Украина готова передать 6 тыс. тел россиян, но требует тщательной проверки.

Зеленский о будущем обмене: Украина подняла вопрос и о политзаключенных, и о журналистах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время будущего обмена, кроме военных, домой могут вернуться также журналисты и политзаключенные. Об этом Зеленский заявил в разговоре с журналистами, передает УНН.

Будет обмен военных наших. Будет "1000 на 1000". Может быть и дополнительный – еще "200 на 200", потому что Украина подняла вопрос и о политзаключенных, и о журналистах 

- сказал Зеленский.

Он отметил, что отдельно списками по пленным Украина обменяется с россиянами на этой неделе.

Также будет верификация… надеемся, что в этот раз они будут себя вести… хоть как-то вести и передадут списки заранее. Также россияне заявили, что готовы передать тела наших погибших воинов. 6 тыс. Наша сторона согласилась передать 6 тыс. тел россиян, но здесь нужно тщательно изучить этот вопрос. Почему? Потому что, как нам стало известно, опознанных у россиян из 6 тыс. - 15%. Очень важно все проверить. Всех наших нужно забрать обязательно, но у нас уже был однажды момент, когда они передавали тела и передали и своих, российских, убитых солдат 

- добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский указал после переговоров в Стамбуле, что военные на местах сами способны обмениваться телами погибших. Для этого не нужно осуществлять переговоры на уровне государственных лидеров.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
Владимир Зеленский
Украина
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9