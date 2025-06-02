Зеленський: для обміну тілами загиблих не потрібні переговори на рівні лідерів
Київ • УНН
Президент заявив, що військові на місцях самі можуть обмінюватися тілами загиблих. Для цього не потрібні складні перемовини на рівні лідерів держав.
Президент України Володимир Зеленський вказав після переговорів у Стамбулі, що військові на місцях самі здатні обмінюватися тілами загиблих. Для цього не потрібно здійснювати перемовини на рівні державних лідерів, повідомляє кореспондент УНН.
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Просто гра-риторик. Тому що військові на полі бою, просто товариш Медінський, як я і казав в самому початку, це не того рівня люди. Вони навіть не розбираються технічно. Військові на полі бою дуже часто обмінюються, на жаль, вбитими тілами своїх військових своїх армій
Він додав, що для того, щоб обмінятися тілами загиблих не потрібно влаштовувати складні і довгі перемовини.
"Це відбувається, коли це поодинокі випадки, а інші, коли це не такі масові випадки, як зараз пропонує російська сторона. Це просто відбувається. І всі розуміють, що момент обміну там ніхто один в одного не стріляє. Це важливі моменти, але це виконуються на технічному рівні. Для цього не потрібно збиратись лідерам, залетіти в Стамбул тощо", - пояснив Зеленський.
Нагадаємо
Переговори росії та України у Стамбулі тривали більше години. Під час переговорів у Стамбулі, українська та російська делегації домовилися про обмін військовополоненими, зосередившись на тяжкопоранених та молоді. Українська сторона ініціювала проведення ще однієї зустрічі з росією в період з 20 по 30 червня.