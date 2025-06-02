Зеленський: для обміну тілами загиблих не потрібні переговори на рівні лідерів

Президент України Володимир Зеленський вказав після переговорів у Стамбулі, що військові на місцях самі здатні обмінюватися тілами загиблих. Для цього не потрібно здійснювати перемовини на рівні державних лідерів, повідомляє кореспондент УНН.

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Просто гра-риторик. Тому що військові на полі бою, просто товариш Медінський, як я і казав в самому початку, це не того рівня люди. Вони навіть не розбираються технічно. Військові на полі бою дуже часто обмінюються, на жаль, вбитими тілами своїх військових своїх армій - зазначив президент.

Він додав, що для того, щоб обмінятися тілами загиблих не потрібно влаштовувати складні і довгі перемовини.

"Це відбувається, коли це поодинокі випадки, а інші, коли це не такі масові випадки, як зараз пропонує російська сторона. Це просто відбувається. І всі розуміють, що момент обміну там ніхто один в одного не стріляє. Це важливі моменти, але це виконуються на технічному рівні. Для цього не потрібно збиратись лідерам, залетіти в Стамбул тощо", - пояснив Зеленський.

Нагадаємо

Переговори росії та України у Стамбулі тривали більше години. Під час переговорів у Стамбулі, українська та російська делегації домовилися про обмін військовополоненими, зосередившись на тяжкопоранених та молоді. Українська сторона ініціювала проведення ще однієї зустрічі з росією в період з 20 по 30 червня.