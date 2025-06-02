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Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров
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Зеленский: для обмена телами погибших не нужны переговоры на уровне лидеров

Киев • УНН

 • 988 просмотра

Президент заявил, что военные на местах сами могут обмениваться телами погибших. Для этого не нужны сложные переговоры на уровне лидеров государств.

Зеленский: для обмена телами погибших не нужны переговоры на уровне лидеров

Президент Украины Владимир Зеленский указал после переговоров в Стамбуле, что военные на местах сами способны обмениваться телами погибших. Для этого не нужно проводить переговоры на уровне государственных лидеров, сообщает корреспондент УНН

Детали

Просто игра-риторик. Потому что военные на поле боя, просто товарищ Мединский, как я и говорил в самом начале, это не того уровня люди. Они даже не разбираются технически. Военные на поле боя очень часто обмениваются, к сожалению, убитыми телами своих военных своих армий

- отметил президент.

Он добавил, что для того, чтобы обменяться телами погибших не нужно устраивать сложные и долгие переговоры.

"Это происходит, когда это единичные случаи, а другие, когда это не такие массовые случаи, как сейчас предлагает российская сторона. Это просто происходит. И все понимают, что момент обмена там никто друг в друга не стреляет. Это важные моменты, но это выполняются на техническом уровне. Для этого не нужно собираться лидерам, залететь в Стамбул и т.д.", - пояснил Зеленский.

Напомним

Переговоры россии и Украины в Стамбуле длились больше часа. В ходе переговоров в Стамбуле, украинская и российская делегации договорились об обмене военнопленными, сосредоточившись на тяжелораненых и молодежи. Украинская сторона инициировала проведение еще одной встречи с россией в период с 20 по 30 июня.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Войнаполитика
Стамбул
Владимир Зеленский
Украина
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