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По возвращении в Киев передам предложения россиян: Умеров доложил Зеленскому о переговорах с рф

Киев • УНН

 • 782 просмотра

Украинская сторона получила предложения от россиян только во время переговоров в Стамбуле. Умеров заявил, что россияне пытаются создать иллюзию дипломатии без реальных действий.

По возвращении в Киев передам предложения россиян: Умеров доложил Зеленскому о переговорах с рф

Украинская сторона получила предложения по урегулированию конфликта от россиян только во время переговоров в Стамбуле, что поставило под сомнение результативность мероприятия. Об этом глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров доложил Президенту Владимиру Зеленскому и отметил - "россияне снова тянут время, пытаясь создать "картину дипломатии" для США без реальных действий", передает УНН.

По возвращении в Киев передам также предложения россиян, которые они предоставили только сегодня — скорее во время переговоров 

- сообщил Умеров.

Детали

Глава Минобороны также подвел итоги работы украинской делегации и отметил, что "действовали четко".

По его словам, одной из ключевых позиций официального Киева является безусловное прекращение огня минимум на 30 дней.

"Это наш принцип и позиция партнеров на протяжении многих месяцев. россия отвергает даже дает саму идею прекратить убийства", - отметил Умеров.

Именно это заставляет Украину обращаться к миру и просить усилить давление на рф посредством санкций, а не имитацией переговоров.

"Наши документы были переданы заранее. Зато "меморандум" от рф появились только сегодня — уже во время встречи. Что создало предпосылки, чтобы эта встреча не дала тех результатов, которые нужны для окончания войны", - отметил министр обороны.

Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия02.06.25, 21:59 • 12344 просмотра

Выглядит так, что россияне снова тянут время, пытаясь создать "картину дипломатии" для США без реальных действий. Единственный прогресс — освобождение наших людей из плена, отметил Умеров.

По его словам, на сегодня есть договоренности:

  • обмен всех тяжелораненых и тяжелобольных — «всех на всех»;
    • обмен всех солдат в возрасте 18–25 лет — «всех на всех»;
      • возвращение тел павших — 6000 на 6000.

        Передали также полностью верифицированный список похищенных украинских детей. Возвращение хотя бы частей — станет гуманитарным актом, если россия действительно хочет двигаться к миру, отмечено в сообщении.

        Мы также предложили провести встречу на уровне лидеров до конца июня. Потому что решения могут принимать только те, кто действительно принимает решения 

        - отмечает Умеров.

        Он также добавляет, что в случае попыток затягивать время, ответ должен быть один: более жесткие международные санкции.

        Украина остается на позиции силы, принципиальности и здравого смысла. Мы хотим мира. Но не любой ценой. И не на условиях агрессора 

        - подытожил он.

        Зеленский о будущем обмене: Украина подняла вопрос и о политзаключенных, и о журналистах02.06.25, 21:25 • 1112 просмотров

        Алена Уткина

        Алена Уткина

        Войнаполитика
        Рустем Умєров
        Министерство обороны Украины
        Владимир Зеленский
        Соединённые Штаты
        Украина
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