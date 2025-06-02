По возвращении в Киев передам предложения россиян: Умеров доложил Зеленскому о переговорах с рф

Украинская сторона получила предложения по урегулированию конфликта от россиян только во время переговоров в Стамбуле, что поставило под сомнение результативность мероприятия. Об этом глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров доложил Президенту Владимиру Зеленскому и отметил - "россияне снова тянут время, пытаясь создать "картину дипломатии" для США без реальных действий", передает УНН.

По возвращении в Киев передам также предложения россиян, которые они предоставили только сегодня — скорее во время переговоров - сообщил Умеров.

Детали

Глава Минобороны также подвел итоги работы украинской делегации и отметил, что "действовали четко".

По его словам, одной из ключевых позиций официального Киева является безусловное прекращение огня минимум на 30 дней.

"Это наш принцип и позиция партнеров на протяжении многих месяцев. россия отвергает даже дает саму идею прекратить убийства", - отметил Умеров.

Именно это заставляет Украину обращаться к миру и просить усилить давление на рф посредством санкций, а не имитацией переговоров.

"Наши документы были переданы заранее. Зато "меморандум" от рф появились только сегодня — уже во время встречи. Что создало предпосылки, чтобы эта встреча не дала тех результатов, которые нужны для окончания войны", - отметил министр обороны.

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Выглядит так, что россияне снова тянут время, пытаясь создать "картину дипломатии" для США без реальных действий. Единственный прогресс — освобождение наших людей из плена, отметил Умеров.

По его словам, на сегодня есть договоренности:

обмен всех тяжелораненых и тяжелобольных — «всех на всех»;

обмен всех солдат в возрасте 18–25 лет — «всех на всех»;

возвращение тел павших — 6000 на 6000.

Передали также полностью верифицированный список похищенных украинских детей. Возвращение хотя бы частей — станет гуманитарным актом, если россия действительно хочет двигаться к миру, отмечено в сообщении.

Мы также предложили провести встречу на уровне лидеров до конца июня. Потому что решения могут принимать только те, кто действительно принимает решения - отмечает Умеров.

Он также добавляет, что в случае попыток затягивать время, ответ должен быть один: более жесткие международные санкции.

Украина остается на позиции силы, принципиальности и здравого смысла. Мы хотим мира. Но не любой ценой. И не на условиях агрессора - подытожил он.

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