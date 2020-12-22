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Платників ПДВ реєструватимуть за новими правилами: що змінять

Київ • УНН

 • 18430 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Українців попередили про зміни у процедурі реєстрації платників податку на додану вартість (ПДВ), багато операцій переводять в автоматизований і електронний формат. Про це повідомили у пресслужбі Державної податкової служби України, передає УНН.

Платників ПДВ реєструватимуть за новими правилами: що змінять

Зміни у процедурах реєстрації платників ПДВ передбачені наказом Мінфіну № 629 від 21 жовтня. Податківці запевняють - новації спрямовані на спрощення процедури реєстрації, перереєстрації та анулювання реєстрації платників ПДВ.

Що змінилося у процедурах реєстрації платників ПДВ, податківці розповіли у семи пунктах, окремі з них передбачають:

  • Переведено у виключно електронний формат взаємодію між підприємцями та контролюючими органами під час реєстрації платника ПДВ. Іншого способу подачі реєстраційної заяви платника ПДВ не передбачено.
  • Змінено формат подачі заявки під час реєстрації бізнесу про бажання бути зареєстрованими платниками ПДВ. Відтепер це можна зробити, заповнивши відповідний розділ про обрання системи оподаткування у заяві про держреєстрацію.
  • Скорочено строк подачі заяви у разі добровільної реєстрації платником ПДВ, а також у разі обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, зміни ставки єдиного податку – не пізніше ніж за 10 (замість 20) календарних днів до початку податкового періоду після переходу на сплату ПДВ.
  • Спрощено процедури перереєстрації платників ПДВ. Зокрема, вона не потрібна у разі зміни адреси, а перереєстрація через зміну найменування (крім перетворення) (ПІБ) платника ПДВ у Єдиному державному реєстрі контролюючий орган робить сам без подання заяви на підставі відомостей з реєстру.
  • Автоматизовано процедуру анулювання реєстрації платника ПДВ. Її здійснює контролюючий орган автоматично на підставі відомостей про держреєстрацію припинення юридичної особи (крім перетворення) або підприємницької діяльності ФОП. Водночас, якщо на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру неможливо автоматично встановити дату анулювання реєстрації платника ПДВ, контролюючий орган сам визначає таку дату та ухвалює рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ.

Водночас податківці вказали, що програмне забезпечення щодо ведення реєстру платників ПДВ, у частині автоматичних перереєстрації та анулювання реєстрації, ще доопрацьовується. І до завершення цього "будуть застосовуватися наявні процедури щодо ведення реєстру платників ПДВ".

Нагадаємо, в Україні запрацював закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців (ФОП), який скасовує обов’язкову реєстрацію книги обліку.

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