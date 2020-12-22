Платників ПДВ реєструватимуть за новими правилами: що змінять
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Українців попередили про зміни у процедурі реєстрації платників податку на додану вартість (ПДВ), багато операцій переводять в автоматизований і електронний формат. Про це повідомили у пресслужбі Державної податкової служби України, передає УНН.
Зміни у процедурах реєстрації платників ПДВ передбачені наказом Мінфіну № 629 від 21 жовтня. Податківці запевняють - новації спрямовані на спрощення процедури реєстрації, перереєстрації та анулювання реєстрації платників ПДВ.
Що змінилося у процедурах реєстрації платників ПДВ, податківці розповіли у семи пунктах, окремі з них передбачають:
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- Переведено у виключно електронний формат взаємодію між підприємцями та контролюючими органами під час реєстрації платника ПДВ. Іншого способу подачі реєстраційної заяви платника ПДВ не передбачено.
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- Змінено формат подачі заявки під час реєстрації бізнесу про бажання бути зареєстрованими платниками ПДВ. Відтепер це можна зробити, заповнивши відповідний розділ про обрання системи оподаткування у заяві про держреєстрацію.
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- Скорочено строк подачі заяви у разі добровільної реєстрації платником ПДВ, а також у разі обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, зміни ставки єдиного податку – не пізніше ніж за 10 (замість 20) календарних днів до початку податкового періоду після переходу на сплату ПДВ.
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- Спрощено процедури перереєстрації платників ПДВ. Зокрема, вона не потрібна у разі зміни адреси, а перереєстрація через зміну найменування (крім перетворення) (ПІБ) платника ПДВ у Єдиному державному реєстрі контролюючий орган робить сам без подання заяви на підставі відомостей з реєстру.
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- Автоматизовано процедуру анулювання реєстрації платника ПДВ. Її здійснює контролюючий орган автоматично на підставі відомостей про держреєстрацію припинення юридичної особи (крім перетворення) або підприємницької діяльності ФОП. Водночас, якщо на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру неможливо автоматично встановити дату анулювання реєстрації платника ПДВ, контролюючий орган сам визначає таку дату та ухвалює рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ.
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Водночас податківці вказали, що програмне забезпечення щодо ведення реєстру платників ПДВ, у частині автоматичних перереєстрації та анулювання реєстрації, ще доопрацьовується. І до завершення цього "будуть застосовуватися наявні процедури щодо ведення реєстру платників ПДВ".
Нагадаємо, в Україні запрацював закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців (ФОП), який скасовує обов’язкову реєстрацію книги обліку.