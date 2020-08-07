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Опубліковано закон про скасування реєстрації книги обліку для ФОПів

Опубліковано закон про скасування реєстрації книги обліку для ФОПів

Київ • УНН

 • 22492 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців, який скасовує обов’язкову реєстрацію книги обліку, офіційно опубліковано в парламентській газеті "Голос України" від 7 серпня, передає УНН.

Так, закон має на меті удосконалення роботи з електронним кабінетом платника податків, спрощення податкового обліку, стимулювання добровільного обмеження паперового документообігу та скасування деяких вимог, які втратили актуальність на даному етапі розвитку відносин в податковій сфері.

Також ним передбачається скасування вимоги обов’язкової реєстрації книги обліку доходів та книги обліку доходів та витрат, а також скасування обов'язку ведення книги обліку доходів для ФОП 1 та 2 групи спрощенців та 3 групи, які не є платниками ПДВ.

Такий платник податків за власним бажанням може вести книгу обліку доходів в паперовому або електронному вигляді. Відповідальність у вигляді штрафів за неведення або помилки у книзі доходів настає, тільки якщо такий платник повідомив про бажання вести книгу обліку доходів.

Окрім того, документ передбачає покращення електронної взаємодії з податковим органом, визначає, що контролюючий орган повинен вести листування з платниками податків, які подали заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет, чим значно будуть зменшені витрати державного бюджету та покращена взаємодія з платником податків.

Додамо, що закон набирає чинності через десять днів після його опублікування. А деякі пункти закону набирають чинності через три місяці з дня його опублікування.

Нагадаємо, у липні ВРУ ухвалила в цілому законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців, який скасовує обов’язкову реєстрацію книги обліку. Днями закон підписав Президент Володимир Зеленський.

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