Опубліковано закон про скасування реєстрації книги обліку для ФОПів

Так, закон має на меті удосконалення роботи з електронним кабінетом платника податків, спрощення податкового обліку, стимулювання добровільного обмеження паперового документообігу та скасування деяких вимог, які втратили актуальність на даному етапі розвитку відносин в податковій сфері.

Також ним передбачається скасування вимоги обов’язкової реєстрації книги обліку доходів та книги обліку доходів та витрат, а також скасування обов'язку ведення книги обліку доходів для ФОП 1 та 2 групи спрощенців та 3 групи, які не є платниками ПДВ.



Такий платник податків за власним бажанням може вести книгу обліку доходів в паперовому або електронному вигляді. Відповідальність у вигляді штрафів за неведення або помилки у книзі доходів настає, тільки якщо такий платник повідомив про бажання вести книгу обліку доходів.



Окрім того, документ передбачає покращення електронної взаємодії з податковим органом, визначає, що контролюючий орган повинен вести листування з платниками податків, які подали заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет, чим значно будуть зменшені витрати державного бюджету та покращена взаємодія з платником податків.



Додамо, що закон набирає чинності через десять днів після його опублікування. А деякі пункти закону набирають чинності через три місяці з дня його опублікування.



Нагадаємо, у липні ВРУ ухвалила в цілому законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців, який скасовує обов’язкову реєстрацію книги обліку. Днями закон підписав Президент Володимир Зеленський.