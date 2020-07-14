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Нардепи ухвалили законопроект про скасування реєстрації книги обліку для ФОПів

Нардепи ухвалили законопроект про скасування реєстрації книги обліку для ФОПів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців, який скасовує обов’язкову реєстрацію книги обліку. Відповідне рішення підтримали 240 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Проект Закону №2524 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців має на меті удосконалення роботи з електронним кабінетом платника податків, спрощення податкового обліку, стимулювання добровільного обмеження паперового документообігу та скасування деяких вимог, які втратили актуальність на даному етапі розвитку відносин в податковій сфері.

Законопроектом передбачається скасування вимоги обов’язкової реєстрації книги обліку доходів та книги обліку доходів та витрат, а також скасування обов'язку ведення книги обліку доходів для ФОП 1 та 2 групи спрощенців та 3 групи, які не є платниками ПДВ.

Такий платник податків за власним бажанням може вести книгу обліку доходів в паперовому або електронному вигляді. Відповідальність у вигляді штрафів за неведення або помилки у книзі доходів настає, тільки якщо такий платник повідомив про бажання вести книгу обліку доходів.

Окрім того, проект закону передбачає покращення електронної взаємодії з податковим органом, визначає, що контролюючий орган повинен вести листування з платниками податків, які подали заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет, чим значно будуть зменшені витрати державного бюджету та покращена взаємодія з платником податків.

Нагадаємо, парламентарі ухвалили за основу законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців.

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