Нардепи ухвалили законопроект про скасування реєстрації книги обліку для ФОПів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців, який скасовує обов’язкову реєстрацію книги обліку. Відповідне рішення підтримали 240 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проект Закону №2524 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців має на меті удосконалення роботи з електронним кабінетом платника податків, спрощення податкового обліку, стимулювання добровільного обмеження паперового документообігу та скасування деяких вимог, які втратили актуальність на даному етапі розвитку відносин в податковій сфері.
Законопроектом передбачається скасування вимоги обов’язкової реєстрації книги обліку доходів та книги обліку доходів та витрат, а також скасування обов'язку ведення книги обліку доходів для ФОП 1 та 2 групи спрощенців та 3 групи, які не є платниками ПДВ.
Такий платник податків за власним бажанням може вести книгу обліку доходів в паперовому або електронному вигляді. Відповідальність у вигляді штрафів за неведення або помилки у книзі доходів настає, тільки якщо такий платник повідомив про бажання вести книгу обліку доходів.
Окрім того, проект закону передбачає покращення електронної взаємодії з податковим органом, визначає, що контролюючий орган повинен вести листування з платниками податків, які подали заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет, чим значно будуть зменшені витрати державного бюджету та покращена взаємодія з платником податків.
Нагадаємо, парламентарі ухвалили за основу законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців.