Опубликован закон об отмене регистрации книги учета для ФЛП

Так, закон имеет целью совершенствование работы с электронным кабинетом налогоплательщика, упрощение налогового учета, стимулирование добровольного ограничения бумажного документооборота и отмену некоторых требований, которые потеряли актуальность на данном этапе развития отношений в налоговой сфере.

Также им предусматривается отмена требования обязательной регистрации книги учета доходов и книги учета доходов и расходов, а также отмену обязанности ведения книги учета доходов для ФЛП 1 и 2 группы упрощенцев и 3 группы, которые не являются плательщиками НДС.



Такой налогоплательщик по собственному желанию может вести книгу учета доходов в бумажном или электронном виде. Ответственность в виде штрафов за неведение или ошибку в книге доходов наступает, только если такой плательщик сообщил о желании вести книгу учета доходов.



Кроме того, документ предусматривает улучшение электронного взаимодействия с налоговым органом, определяет, что контролирующий орган должен вести переписку с налогоплательщиками, подавшими заявление о желании получать документы через электронный кабинет, чем значительно будут уменьшены расходы государственного бюджета и улучшено взаимодействие с налогоплательщиком.



Добавим, что закон вступает в силу через десять дней после его опубликования. А некоторые пункты закона вступают в силу через три месяца со дня его опубликования.



Напомним, в июле ВРУ приняла в целом законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей, отменяющий обязательную регистрацию книги учета. На днях закон подписал Президент Владимир Зеленский.