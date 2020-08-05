Зеленський підписав закон про скасування реєстрації книги обліку для ФОПів

"Президент Володимир Зеленський підписав Закон № 786-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців", який Верховна Рада ухвалила 14 липня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Як зазначено, закон передбачає спрощення ведення обліку для фізичних осіб-підприємців, доступу до електронного кабінету платника податків та розширення його функціоналу.



Зокрема, документ передбачає скасування обов'язкової книги обліку доходів для ФОП. Фізичним особам-підприємцям І-ІІІ груп на спрощеній системі оподаткування можна буде вести облік у будь-якій зручній формі – паперовій чи електронній – із зазначенням суми доходу за місяць. Фізичні особи-підприємці на загальній системі зможуть вести облік також у паперовому або електронному вигляді, але за типовою формою, визначеною Міністерством фінансів.



Крім того, законом скасовується договір про визнання електронних документів для реєстрації в електронному кабінеті платника податків та передбачається, що в електронному кабінеті показуватимуться податкові повідомлення.



Також документ вносить зміни до Податкового кодексу з метою створення сприятливих умов для діяльності бізнесу та інвесторів. Зокрема, полегшено умови податкових перевірок. При перевірці оформлення працівників усунуто можливість опитувати працівників і роботодавців про виплачені пасивні доходи та інші додаткові блага та відшкодування.



Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців. Відповідне рішення підтримали 240 народних депутатів України.