Зеленский подписал закон об отмене регистрации книги учета для ФЛП

"Президент Владимир Зеленский подписал Закон № 786-ІХ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей", который Верховная Рада приняла 14 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Как указано, закон предусматривает упрощение ведения учета для физических лиц-предпринимателей, доступа к электронному кабинету налогоплательщика и расширение его функционала.



В частности, документ предусматривает отмену обязательной книги учета доходов для ФЛП. Физическим лицам-предпринимателям I-III групп на упрощенной системе налогообложения можно будет вести учет в любой удобной форме - бумажной или электронной - с указанием суммы дохода за месяц. Физические лица-предприниматели на общей системе смогут вести учет также в бумажном или электронном виде, но по типовой форме, определенной Министерством финансов.



Кроме того, законом отменяется договор о признании электронных документов для регистрации в электронном кабинете налогоплательщика и предполагается, что в электронном кабинете будут показываться налоговые уведомления.



Также документ вносит изменения в Налоговый кодекс с целью создания благоприятных условий для деятельности бизнеса и инвесторов. В частности, облегчены условия налоговых проверок. При проверке оформления работников устранена возможность опрашивать работников и работодателей о выплаченных пассивных доходах и других дополнительных благах и возмещениях.



Напомним, 14 июля Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей. Соответствующее решение поддержали 240 народных депутатов Украины.