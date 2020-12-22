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Плательщиков НДС будут регистрировать по новым правилам: что изменят

Киев • УНН

 • 18430 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Украинцев предупредили об изменениях в процедуре регистрации плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС), многие операции переводят в автоматизированный и электронный формат. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины, передает УНН.

Плательщиков НДС будут регистрировать по новым правилам: что изменят

Изменения в процедурах регистрации плательщиков НДС предусмотрены приказом Минфина № 629 от 21 октября. Налоговики уверяют - новации направлены на упрощение процедуры регистрации, перерегистрации и аннулирования регистрации плательщиков НДС.

Что изменилось в процедурах регистрации плательщиков НДС, налоговики рассказали в семи пунктах, некоторые из них предусматривают:

  • Переведено в исключительно электронный формат взаимодействие между предпринимателями и контролирующими органами при регистрации плательщика НДС. Другого способа подачи регистрационного заявления плательщика НДС не предусмотрено.
  • Изменен формат подачи заявки при регистрации бизнеса о желании быть зарегистрированными плательщиками НДС. Теперь это можно сделать, заполнив соответствующий раздел об избрании системы налогообложения в заявлении о госрегистрации.
  • Сокращен срок подачи заявления в случае добровольной регистрации плательщиком НДС, а также в случае избрания или перехода на упрощенную систему налогообложения, изменения ставки единого налога - не позднее чем за 10 (вместо 20) календарных дней до начала налогового периода после перехода на уплату НДС.
  • Упрощено процедуры перерегистрации плательщиков НДС. В частности, она не нужна в случае изменения адреса, а перерегистрация из-за изменения наименования (кроме преобразования) (ФИО) плательщика НДС в Едином государственном реестре контролирующий орган делает сам без подачи заявления на основании сведений из реестра.
  • Автоматизировано процедуру аннулирования регистрации плательщика НДС. Ее осуществляет контролирующий орган автоматически на основании сведений о госрегистрации прекращения юридического лица (кроме преобразования) или предпринимательской деятельности ФЛП. В то же время, если на основании сведений из Единого государственного реестра невозможно автоматически установить дату аннулирования регистрации плательщика НДС, контролирующий орган сам определяет такую дату и принимает решение об аннулировании регистрации плательщика НДС.

В то же время налоговики указали, что программное обеспечение по ведению реестра плательщиков НДС, в части автоматических перерегистрации и аннулирования регистрации, еще дорабатывается. И до завершения этого "будут применяться имеющиеся процедуры по ведению реестра плательщиков НДС".

Напомним, в Украине заработал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей (ФЛП), отменяющий обязательную регистрацию книги учета.

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