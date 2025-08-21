$41.380.02
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
12:55 • 8834 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
12:13 • 15467 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
11:27 • 10422 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
10:22 • 17988 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 44241 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 53140 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 56298 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 80038 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
20 серпня, 11:22 • 192185 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Планував теракт у мечеті: у Шотландії засудили 17-річного підлітка

Київ • УНН

 • 128 перегляди

17-річного підлітка засудили до 10 років ув'язнення за планування теракту в мечеті в Гріноку. Він мав при собі пневматичну зброю та аерозольні балончики, якими планував підпалити будівлю.

Планував теракт у мечеті: у Шотландії засудили 17-річного підлітка

У Шотландії засудили 17-річного підлітка, який планував теракт проти мечеті до 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

Деталі

Підлітка, який планував вчинити масове вбивство під час теракту в мечеті в Гріноку, засудили до 10 років позбавлення волі. 17-річного юнака заарештували у січні після того, як поліція викрила його з пневматичною зброєю та аерозольними балончиками біля Мусульманського центру Інверклайда

- пише видання.

Зазначається, що хлопець планував підпалити будівлю, убивши всіх вірян усередині.

Хлопця, якому на той момент було 16 років, заарештовано біля будівлі мечеті, а у його рюкзаку було знайдено пневматичну гвинтівку, яку він планував використати, щоб утримувати вірян усередині будівлі після того, як планував підпалив її за допомогою аерозольних балончиків.

Повідомляється, що спочатку хлопець хотів встановити бомби у своїй школі у грудні минулого року, а потім вирішив атакувати мечеть.

Нагадаємо

Служба безпеки України і поліція Закарпатської області затримали підозрюваного у скоєнні підпалу греко-католицької церкви у селі Паладь-Комарівці.

Павло Башинський

Кримінал та НПНовини Світу
Національна поліція України
Шотландія
Закарпатська область
Служба безпеки України