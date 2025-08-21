Планував теракт у мечеті: у Шотландії засудили 17-річного підлітка
17-річного підлітка засудили до 10 років ув'язнення за планування теракту в мечеті в Гріноку. Він мав при собі пневматичну зброю та аерозольні балончики, якими планував підпалити будівлю.
У Шотландії засудили 17-річного підлітка, який планував теракт проти мечеті до 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє BBC, передає УНН.
Деталі
Підлітка, який планував вчинити масове вбивство під час теракту в мечеті в Гріноку, засудили до 10 років позбавлення волі. 17-річного юнака заарештували у січні після того, як поліція викрила його з пневматичною зброєю та аерозольними балончиками біля Мусульманського центру Інверклайда
Зазначається, що хлопець планував підпалити будівлю, убивши всіх вірян усередині.
Хлопця, якому на той момент було 16 років, заарештовано біля будівлі мечеті, а у його рюкзаку було знайдено пневматичну гвинтівку, яку він планував використати, щоб утримувати вірян усередині будівлі після того, як планував підпалив її за допомогою аерозольних балончиків.
Повідомляється, що спочатку хлопець хотів встановити бомби у своїй школі у грудні минулого року, а потім вирішив атакувати мечеть.
