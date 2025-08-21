$41.380.02
14:24
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
12:55
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
12:13
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
11:27
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Планировал теракт в мечети: в Шотландии осудили 17-летнего подростка

Киев • УНН

 • 938 просмотра

17-летнего подростка приговорили к 10 годам заключения за планирование теракта в мечети в Гриноке. Он имел при себе пневматическое оружие и аэрозольные баллончики, которыми планировал поджечь здание.

Планировал теракт в мечети: в Шотландии осудили 17-летнего подростка

В Шотландии 17-летний подросток, планировавший теракт против мечети, приговорен к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

Подросток, планировавший совершить массовое убийство во время теракта в мечети в Гриноке, приговорен к 10 годам лишения свободы. 17-летний юноша был арестован в январе после того, как полиция обнаружила у него пневматическое оружие и аэрозольные баллончики возле Мусульманского центра Инверклайда.

- пишет издание.

Отмечается, что парень планировал поджечь здание, убив всех верующих внутри.

Парня, которому на тот момент было 16 лет, арестовали возле здания мечети, а в его рюкзаке была найдена пневматическая винтовка, которую он планировал использовать, чтобы удерживать верующих внутри здания после того, как планировал поджечь ее с помощью аэрозольных баллончиков.

Сообщается, что сначала парень хотел установить бомбы в своей школе в декабре прошлого года, а затем решил атаковать мечеть.

Напомним

Служба безопасности Украины и полиция Закарпатской области задержали подозреваемого в совершении поджога греко-католической церкви в селе Паладь-Комаровцы.

Павел Башинский

Криминал и ЧПНовости Мира
Национальная полиция Украины
Шотландия
Закарпатская область
Служба безопасности Украины