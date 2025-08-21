Планировал теракт в мечети: в Шотландии осудили 17-летнего подростка
17-летнего подростка приговорили к 10 годам заключения за планирование теракта в мечети в Гриноке. Он имел при себе пневматическое оружие и аэрозольные баллончики, которыми планировал поджечь здание.
В Шотландии 17-летний подросток, планировавший теракт против мечети, приговорен к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Детали
Подросток, планировавший совершить массовое убийство во время теракта в мечети в Гриноке, приговорен к 10 годам лишения свободы. 17-летний юноша был арестован в январе после того, как полиция обнаружила у него пневматическое оружие и аэрозольные баллончики возле Мусульманского центра Инверклайда.
Отмечается, что парень планировал поджечь здание, убив всех верующих внутри.
Парня, которому на тот момент было 16 лет, арестовали возле здания мечети, а в его рюкзаке была найдена пневматическая винтовка, которую он планировал использовать, чтобы удерживать верующих внутри здания после того, как планировал поджечь ее с помощью аэрозольных баллончиков.
Сообщается, что сначала парень хотел установить бомбы в своей школе в декабре прошлого года, а затем решил атаковать мечеть.
