План розмінування сільгоспземель виконується з випередженням - Мінекономіки

$41.390.02
46.921.07
ukru
В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
Ексклюзив
08:15 • 4796 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 23916 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 26789 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 34477 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 104958 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 175380 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 185243 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 141444 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137435 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87747 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
5.9м/с
31%
Популярнi новини

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 21841 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 25747 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 27196 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 21279 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

02:44 • 9702 перегляди
Публікації

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 9984 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 23916 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 185244 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 241175 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 389007 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 16279 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 21346 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 37564 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 33854 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 141444 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

План розмінування сільгоспземель виконується з випередженням - Мінекономіки

Київ • УНН

 • 898723 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Частина потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами територій виявились чистими, тому загальний план розмінування виконуються з випередженням. Наразі з майже півтисячі гектарів понад 100 тисяч готові до господарчої діяльності, пише УНН з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

План розмінування сільгоспземель виконується з випередженням - Мінекономіки

Цитата

«Ухвалені раніше плани з обстеження та очищення території виконуються з випередженням. При цьому значні потенційно забруднені площі, як показало їх обстеження, не потребують розмінування. Наразі з 470 тисяч гектарів земель сільгосппризначення, визначених для пріоритетного очищення, понад 100 тисяч гектарів вже готові до здійснення на них господарської діяльності. Тому плани будемо корегувати», - заявила міністр економіки Юлія Свириденко на засіданні міжвідомчої робочої групи (МРГ) із гуманітарного розмінування.

Ця робоча група працюватиме над розробкою Стратегії протимінної діяльності, повідомило Мінекономіки. МРГ також підготує експериментальну постанову уряду, яка спростить виробництво, сертифікацію та закупівлю спеціальної техніки для розмінування Міноборони, МВС та іншими операторами протимінної діяльності.

На думку міністра економіки, розробка та ухвалення Урядом рішення дозволить пришвидшити процес насичення підрозділів необхідною технікою та обладнанням.

Зазначається, що план заходів із гуманітарного розмінування земель сільськогосподарського призначення розрахований на чотири роки та передбачає повернення в експлуатацію 470 тисяч гектарів земель сільгосппризначення. Вже цього року може бути повернуто в експлуатацію до 165 тисяч га земель, або близько 35% з визначених Планом.

Доповнення

На думку заступника міністра агрополітики Дениса Башлика, використання штучного інтелекту для швидкого розпізнавання потенційно небезпечних територій може значно спростити процес розмінування, зокрема, сільгоспземель. За його словами такий процес вимагає сильної координації та фінансової підтримки з боку міжнародних донорів і національних урядів. Тож Україна розраховує на всебічну підтримку Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Австрія надасть Україні 2 млн євро на розмінування

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$64.93
Bitcoin
$84,578.90
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.25
Золото
$3,243.41
Ethereum
$1,635.74