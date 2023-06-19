План розмінування сільгоспземель виконується з випередженням - Мінекономіки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Частина потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами територій виявились чистими, тому загальний план розмінування виконуються з випередженням. Наразі з майже півтисячі гектарів понад 100 тисяч готові до господарчої діяльності, пише УНН з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
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«Ухвалені раніше плани з обстеження та очищення території виконуються з випередженням. При цьому значні потенційно забруднені площі, як показало їх обстеження, не потребують розмінування. Наразі з 470 тисяч гектарів земель сільгосппризначення, визначених для пріоритетного очищення, понад 100 тисяч гектарів вже готові до здійснення на них господарської діяльності. Тому плани будемо корегувати», - заявила міністр економіки Юлія Свириденко на засіданні міжвідомчої робочої групи (МРГ) із гуманітарного розмінування.
Ця робоча група працюватиме над розробкою Стратегії протимінної діяльності, повідомило Мінекономіки. МРГ також підготує експериментальну постанову уряду, яка спростить виробництво, сертифікацію та закупівлю спеціальної техніки для розмінування Міноборони, МВС та іншими операторами протимінної діяльності.
На думку міністра економіки, розробка та ухвалення Урядом рішення дозволить пришвидшити процес насичення підрозділів необхідною технікою та обладнанням.
Зазначається, що план заходів із гуманітарного розмінування земель сільськогосподарського призначення розрахований на чотири роки та передбачає повернення в експлуатацію 470 тисяч гектарів земель сільгосппризначення. Вже цього року може бути повернуто в експлуатацію до 165 тисяч га земель, або близько 35% з визначених Планом.
Доповнення
На думку заступника міністра агрополітики Дениса Башлика, використання штучного інтелекту для швидкого розпізнавання потенційно небезпечних територій може значно спростити процес розмінування, зокрема, сільгоспземель. За його словами такий процес вимагає сильної координації та фінансової підтримки з боку міжнародних донорів і національних урядів. Тож Україна розраховує на всебічну підтримку Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН.
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