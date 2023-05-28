Австрія надасть Україні 2 млн євро на розмінування

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Зазначається, що кошти будуть перераховані словенській організації "Міжнародний трастовий фонд" (ITF) та потім спрямовані на фінансування обладнання для розмінування території України з метою пом'якшення гострої гуманітарної надзвичайної ситуації в країні.

"Факт залишається фактом: жоден австрійський солдат не ступить на українську землю, поки це зона бойових дій. Ми допомагаємо з фінансовою підтримкою розмінування та надаємо 2 млн євро для підтримки ITF у розмінуванні", - зазначив Карл Негаммер.

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Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що президент та уряд Австрії розходяться в думках щодо того, чи має країна запропонувати Україні допомогу у розмінуванні. При цьому, міністр оборони та велика опозиційна партія вказували на стурбованість щодо наслідків для австрійського військового нейтралітету.

Es bleibt dabei: Kein österreichischer Soldat wird ukrainischen Boden betreten, solange das ein Kriegsgebiet ist. Wir helfen mit finanzieller Unterstützung für die Entminung & stellen 2 Mio.€ zur Verfügung, um den ITF bei der Minenräumung zu unterstützen. https://t.co/DNOS1TPQRt