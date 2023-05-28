Австрия предоставит Украине 2 млн евро на разминирование

Детали

Отмечается, что средства будут перечислены словенской организации "Международный трастовый фонд" (ITF) и затем направлены на финансирование оборудования для разминирования территории Украины с целью смягчения острой гуманитарной чрезвычайной ситуации в стране.

"Факт остается фактом: ни один австрийский солдат не ступит на украинскую землю, пока это зона боевых действий. Мы помогаем с финансовой поддержкой разминирования и предоставляем 2 млн евро для поддержки ITF в разминировании", - отметил Карл Негаммер.

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Напомним

Ранее сообщалось, что президент и правительство Австрии расходятся во мнениях относительно того, должна ли страна предложить Украине помощь в разминировании. При этом, министр обороны и большая оппозиционная партия указывали на обеспокоенность относительно последствий для австрийского военного нейтралитета.

Es bleibt dabei: Kein österreichischer Soldat wird ukrainischen Boden betreten, solange das ein Kriegsgebiet ist. Wir helfen mit finanzieller Unterstützung für die Entminung & stellen 2 Mio.€ zur Verfügung, um den ITF bei der Minenräumung zu unterstützen. https://t.co/DNOS1TPQRt