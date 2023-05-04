Канада надала Україні обладнання для розмінування на 16,5 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Канада надала Україні обладнання для розмінування на 16,5 млн доларів США. Про це повідомили у Посольстві Канади в Україні, пише УНН.
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"Перша поставка Канадою обладнання для розмінування на 22,5 мільйона канадських доларів [приблизно 16,5 млн доларів США - Ред.] для Державної служби України з надзвичайних ситуацій", - йдеться у повідомленні.
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У Посольстві зазначають, що ці транспортні засоби будуть використовуватися для очищення сільськогосподарських угідь, повернення їх до продуктивного використання та сприяння відновленню продовольчої безпеки.
Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук в своєму Telegram написав, що перші такі машини "вже працюють на полях Херсонщини".
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Canada’ s first delivery of CAD 22.5 million in demining equipment for the @SESU_UA! These vehicles will be used to clear farmland, returning it to productive use and helping restore food security. #StandWithUkraine #landmines #Ukraine #Canada #OttawaConvention pic.twitter.com/eeKJAVUIlU— Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) May 3, 2023