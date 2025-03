Канада предоставила Украине оборудование для разминирования на 16,5 млн долларов

Цитата

"Первая поставка Канадой оборудования для разминирования на 22,5 миллиона канадских долларов [примерно 16,5 млн долларов США - Ред.] для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.

Детали



В Посольстве отмечают, что эти транспортные средства будут использоваться для очистки сельскохозяйственных угодий, возвращения их к продуктивному использованию и содействия восстановлению продовольственной безопасности.

Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram написал, что первые такие машины "уже работают на полях Херсонщины".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство открывает спецсчет для финансирования гуманитарного разминирования

Canada’ s first delivery of CAD 22.5 million in demining equipment for the @SESU_UA! These vehicles will be used to clear farmland, returning it to productive use and helping restore food security. #StandWithUkraine #landmines #Ukraine #Canada #OttawaConvention pic.twitter.com/eeKJAVUIlU

— Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) May 3, 2023