Канада предоставила Украине оборудование для разминирования на 16,5 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Канада предоставила Украине оборудование для разминирования на 16,5 млн долларов США. Об этом сообщили в Посольстве Канады в Украине, пишет УНН.
Цитата
"Первая поставка Канадой оборудования для разминирования на 22,5 миллиона канадских долларов [примерно 16,5 млн долларов США - Ред.] для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.
Детали
В Посольстве отмечают, что эти транспортные средства будут использоваться для очистки сельскохозяйственных угодий, возвращения их к продуктивному использованию и содействия восстановлению продовольственной безопасности.
Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram написал, что первые такие машины "уже работают на полях Херсонщины".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство открывает спецсчет для финансирования гуманитарного разминирования
Canada’ s first delivery of CAD 22.5 million in demining equipment for the @SESU_UA! These vehicles will be used to clear farmland, returning it to productive use and helping restore food security. #StandWithUkraine #landmines #Ukraine #Canada #OttawaConvention pic.twitter.com/eeKJAVUIlU— Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) May 3, 2023