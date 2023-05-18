Президент Австрії та уряд розійшлися в думках щодо допомоги Україні в розмінуванні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Президент та уряд Австрії розходяться в думках щодо того, чи має країна запропонувати Україні допомогу у розмінуванні, при цьому міністр оборони та велика опозиційна партія вказують на стурбованість щодо наслідків для австрійського військового нейтралітету, передає УНН.
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Президент Олександр Ван дер Беллен, який формально є головнокомандувачем збройних сил, але не має права голосу у повсякденній політиці, заявив Австрійському агентству друку, що не розуміє, чому уряд продовжує вагатися з цього питання.
«Підтримка розмінування цивільних територій, таких як житлові будинки, школи, дитячі садки чи сільськогосподарські угіддя, безумовно, не суперечить австрійському нейтралітету - це гуманітарне питання», - сказав Ван дер Беллен.
Міністр оборони Клаудія Таннер не погодилася, заявивши радіо Oe1 у четвер, що «ситуація нині настільки незрозуміла, що ми не в змозі провести різницю між гуманітарним та військовим розмінуванням».
Вона також вказала, що Австрія зараз надає послуги з розмінування на західних Балканах, і «це дійсно має сенс після закінчення війни».
Таннер додала, що Австрія надасть фінансову підтримку загальноєвропейській гуманітарній місії з розмінування, якщо її буде розгорнуто.
Вкрай права опозиційна Партія свободи, яка лідирувала в недавніх загальнонаціональних опитуваннях і критикувала санкції ЄС проти росії, звинуватила Ван дер Беллена в повному ігноруванні військового нейтралітету Австрії.
«Проведення військового розгортання у країні, що воює, безумовно, несумісне з нашим нейтралітетом», — заявив у середу лідер партії Герберт Кікль.