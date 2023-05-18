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Президент Австрии и правительство разошлись во мнениях относительно помощи Украине в разминировании

Президент Австрии и правительство разошлись во мнениях относительно помощи Украине в разминировании

Киев • УНН

 • 2311127 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Президент и правительство Австрии расходятся во мнениях относительно того, должна ли страна предложить Украине помощь в разминировании, при этом министр обороны и большая оппозиционная партия указывают на обеспокоенность относительно последствий для австрийского военного нейтралитета, передает УНН.

Детали

Президент Александр Ван дер Беллен, который формально является главнокомандующим вооружёнными силами, но не имеет права голоса в повседневной политике, заявил Австрийскому агентству печати, что не понимает, почему правительство продолжает колебаться по этому вопросу.

«Поддержка разминирования гражданских территорий, таких как жилые дома, школы, детские сады или сельскохозяйственные угодья, безусловно, не противоречит австрийскому нейтралитету - это гуманитарный вопрос», — сказал Ван дер Беллен.

Министр обороны Клаудия Таннер не согласилась, заявив радио Oe1 в четверг, что «ситуация сейчас настолько непонятна, что мы не в состоянии провести разницу между гуманитарным и военным разминированием».

Она также указала, что Австрия сейчас предоставляет услуги по разминированию на западных Балканах, и «это действительно имеет смысл после окончания войны».

Таннер добавила, что Австрия окажет финансовую поддержку общеевропейской гуманитарной миссии по разминированию, если она будет развернута.

Крайне правая оппозиционная Партия свободы, которая лидировала в недавних общенациональных опросах и критиковала санкции ЕС против россии, обвинила Ван дер Беллена в полном игнорировании военного нейтралитета Австрии.

«Проведение военного развертывания в воюющей стране, безусловно, несовместимо с нашим нейтралитетом», — заявил в среду лидер партии Герберт Кикль.

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