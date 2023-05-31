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У Мінагрополітики хочуть залучити штучний інтелект для розмінування сільгоспземель

Київ • УНН

 • 981029 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Використання штучного інтелекту для швидкого розпізнавання потенційно небезпечних територій може значно спростити процес розмінування, зокрема, сільгоспземель. Про це повідомив заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик, передає УНН з посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства.

Цитата

«Україна потребує спеціалізованої техніки для прискорення очищення територій, йдеться про високоякісні сучасні технології, зокрема використання штучного інтелекту для швидкого розпізнавання потенційно небезпечних територій. Чи не найбільше цю потребу відчувають малі агровиробники, які на сьогодні не мають ресурсів для проведення розмінування сільгоспземель самостійно», − зауважив Башлик.

Деталі

За його словами такий процес вимагає сильної координації та фінансової підтримки з боку міжнародних донорів і національних урядів. Тож Україна розраховує на всебічну підтримку Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН.

П’єр Вотьє зі свого боку відзначив, що повністю підтримує Україну в її намірах щодо гуманітарного розмінування та підтвердив необхідність пришвидшення цього процесу. Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) потребує українського зерна та продовольства для подолання голоду у світі, і всебічно сприятиме Україні у залученні усіх необхідних ресурсів для розмінування забруднених територій.

«З огляду на це, у межах спільного проєкту FAO та WFP підтримуватимуть перевірку на вибухонебезпечні предмети угіддя на Миколаївщині та Харківщині. На ці потреби виділяється 10 млн дол», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

У квітні повідомлялося, що в Україні 470 тис. га земель сільськогосподарського призначення заміновано. Обстежено лише 17,5 % замінованих територій, з них 57 тис. га - сільськогосподарського призначення.

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