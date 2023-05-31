В Минагрополитики хотят привлечь искусственный интеллект для разминирования сельхозземель

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«Украина нуждается в специализированной технике для ускорения очистки территорий, речь идет о высококачественных современных технологиях, в частности использовании искусственного интеллекта для быстрого распознавания потенциально опасных территорий. Больше всего эту потребность испытывают малые агропроизводители, которые сегодня не имеют ресурсов для проведения разминирования сельхозземель самостоятельно», − отметил Башлык.

Детали

По его словам такой процесс требует сильной координации и финансовой поддержки со стороны международных доноров и национальных правительств. Поэтому Украина рассчитывает на всестороннюю поддержку Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Пьер Вотье со своей стороны отметил, что полностью поддерживает Украину в ее намерениях по гуманитарному разминированию и подтвердил необходимость ускорения этого процесса. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) нуждается в украинском зерне и продовольствии для преодоления голода в мире, и будет всесторонне способствовать Украине в привлечении всех необходимых ресурсов для разминирования загрязненных территорий.

«Учитывая это, в рамках совместного проекта FAO и WFP будут поддерживать проверку на взрывоопасные предметы угодий в Николаевской и Харьковской областях. На эти цели выделяется 10 млн долл», - говорится в сообщении.

Дополнение

В апреле сообщалось, что в Украине 470 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения заминировано. Обследовано лишь 17,5 % заминированных территорий, из них 57 тыс. га - сельскохозяйственного назначения.