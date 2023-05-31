В Минагрополитики хотят привлечь искусственный интеллект для разминирования сельхозземель
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Использование искусственного интеллекта для быстрого распознавания потенциально опасных территорий может значительно упростить процесс разминирования, в частности, сельхозземель. Об этом сообщил заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Денис Башлык, передает УНН со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия.
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«Украина нуждается в специализированной технике для ускорения очистки территорий, речь идет о высококачественных современных технологиях, в частности использовании искусственного интеллекта для быстрого распознавания потенциально опасных территорий. Больше всего эту потребность испытывают малые агропроизводители, которые сегодня не имеют ресурсов для проведения разминирования сельхозземель самостоятельно», − отметил Башлык.
Детали
По его словам такой процесс требует сильной координации и финансовой поддержки со стороны международных доноров и национальных правительств. Поэтому Украина рассчитывает на всестороннюю поддержку Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
Пьер Вотье со своей стороны отметил, что полностью поддерживает Украину в ее намерениях по гуманитарному разминированию и подтвердил необходимость ускорения этого процесса. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) нуждается в украинском зерне и продовольствии для преодоления голода в мире, и будет всесторонне способствовать Украине в привлечении всех необходимых ресурсов для разминирования загрязненных территорий.
«Учитывая это, в рамках совместного проекта FAO и WFP будут поддерживать проверку на взрывоопасные предметы угодий в Николаевской и Харьковской областях. На эти цели выделяется 10 млн долл», - говорится в сообщении.
Дополнение
В апреле сообщалось, что в Украине 470 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения заминировано. Обследовано лишь 17,5 % заминированных территорий, из них 57 тыс. га - сельскохозяйственного назначения.