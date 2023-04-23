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В Україні заміновано 470 тис. га земель сільськогосподарського призначення - на розмінування може піти 20 років

В Україні заміновано 470 тис. га земель сільськогосподарського призначення - на розмінування може піти 20 років

Київ • УНН

 • 810899 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. В Україні зараз 470 тис. га земель сільськогосподарського призначення заміновано. Обстежено лише 17,5 % замінованих територій, з них 57 тис. га - сільськогосподарського призначення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Повідомляється, що міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час онлайн виступу на засіданні міністрів сільського господарства країн G7, яке проходить в Японії, наголосив, що Україна потребує міжнародної допомоги в розмінуванні територій, в тому числі земель сільськогосподарського призначення.

Цитата

«За його словами, в Україні зараз 470 тис. га земель сільськогосподарського призначення заміновано. Наразі обстежено лише 17,5 % замінованих територій, з них 57 тис. га - сільськогосподарського призначення», - йдеться в повідомленні.

Сольський зазначив, що процес розмінування звільнених територій не припиняється. Але цей процес складний і розтягнеться на десятиліття.

«На сьогоднішній день в Україні розмінування проводять більше 2600 саперів з державних і приватних структур. З такою потужністю нам знадобиться більше 20 років, щоб очистити лише землі сільськогосподарського призначення”, - наголосив Міністр.

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Він також підкреслив, що Україна для пришвидшення ромінування гостро потребує спеціальну техніку. Зазначивши, що сапер вручну очищає 15-20 кв. м на добу, а техніка для розмінування - 6 кв. км. І при цьому зберігається максимальна безпечність для саперів.

“Ми маємо нагальну потребу в технічному обладнанні для розмінування. Ми точно розуміємо, яка це техніка і скільки її потрібно. І тут ми сподіваємось на вашу допомогу”, - звернувся до колег Сольський.

Він підкреслив, що міжнародна підтримка пришвидшить процес розмінування та збереже життя українців, які змушені щоденно ризикувати.

“Серед аграріїв є сміливці, які не чекають, поки до них дійде черга з розмінування. Деякі фермери самотужки, металошукачами, на свій страх і ризик, розміновують поля”, - зазначив Сольський.

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