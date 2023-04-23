В Украине заминировано 470 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения - на разминирование может уйти 20 лет

Сообщается, что министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский во время онлайн выступления на заседании министров сельского хозяйства стран G7, которое проходит в Японии, подчеркнул, что Украина нуждается в международной помощи в разминировании территорий, в том числе земель сельскохозяйственного назначения.

Цитата

«По его словам, в Украине сейчас 470 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения заминировано. Сейчас обследовано лишь 17,5 % заминированных территорий, из них 57 тыс. га - сельскохозяйственного назначения», - говорится в сообщении.

Сольский отметил, что процесс разминирования освобожденных территорий не прекращается. Но этот процесс сложный и растянется на десятилетия.

«На сегодняшний день в Украине разминирование проводят более 2600 саперов из государственных и частных структур. С такой мощностью нам понадобится более 20 лет, чтобы очистить только земли сельскохозяйственного назначения”, - подчеркнул Министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Завершено разминирование сельхозземель в Черкасской, Днепропетровской, Запорожской областях

Он также подчеркнул, что Украина для ускорения разминирования остро нуждается в специальной технике. Отметив, что сапер вручную очищает 15-20 кв. м в сутки, а техника для разминирования - 6 кв. км. И при этом сохраняется максимальная безопасность для саперов.

“Мы имеем насущную потребность в техническом оборудовании для разминирования. Мы точно понимаем, какая это техника и сколько ее нужно. И здесь мы надеемся на вашу помощь”, - обратился к коллегам Сольский.

Он подчеркнул, что международная поддержка ускорит процесс разминирования и сохранит жизни украинцев, которые вынуждены ежедневно рисковать.

“Среди аграриев есть смельчаки, которые не ждут, пока до них дойдет очередь по разминированию. Некоторые фермеры самостоятельно, металлоискателями, на свой страх и риск, разминируют поля”, - отметил Сольский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина вводит новую государственную политику по разминированию территорий