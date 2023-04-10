Завершено розмінування сільгоспземель в Черкаській, Дніпропетровській, Запорізькій областях

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«За тиждень підрозділи ДСНС, ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту та неурядові оператори обстежили понад 12 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, визначених для першочергового розмінування. Розміновано 2 323 гектари сільгоспземель», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що такі дані реалізації Плану заходів із розмінування земель сільськогосподарського призначення були озвучені на засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань гуманітарного розмінування.

«За інформацією операторів, що здійснювали роботи, повністю обстежено визначені Планом першочергового розмінування землі в Черкаській, Дніпропетровській та підконтрольній частині Запорізької області. За результатами обстеження землі в цих регіонах не потребують розмінування», - зазначається в повідомленні.

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Мова йде про землі, розташовані на підконтрольних територіях. В регіонах, де тривають бойові дії (наприклад, Запорізька область) в перелік земель пріоритетного розмінування увійшли землі, розташовані не ближче 20 кілометрів від лінії активних бойових дій та які не піддаються постійним обстрілам. Згідно Плану передбачалося обстеження та подальше розмінування в разі потреби:



в Черкаській області – 885 га;



в Запорізькій області – 1 тис. 232 га;



в Дніпропетровській області – 2 тис. 645 га.



«В цілому в 9 регіонах України заплановано першочергове обстеження та розмінування в разі потреби 470 тисяч гектар земель сільськогосподарського призначення», - інформує Мінекономіки.

Міністр економіки України Юлія Свириденко зазначила, що роботи попереду ще дуже багато і маємо докласти зусиль, щоб пришвидшити розмінування території України.

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«Нам потрібна техніка, в першу чергу машини для розмінування. ДСНС в співпраці з МЗС доручено в стислий термін налагодити контакти з іноземними виробниками на предмет закупівлі чи замовлення таких машин. Окрім того, ми шукаємо техніку в країнах, де така техніка використовувалась раніше та є в наявності. Нарешті, активізуємо роботу з українськими виробниками, готовими працювати в цьому напрямку», - сказала Свириденко.