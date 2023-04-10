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Завершено розмінування сільгоспземель в Черкаській, Дніпропетровській, Запорізькій областях

Завершено розмінування сільгоспземель в Черкаській, Дніпропетровській, Запорізькій областях

Київ • УНН

 • 784135 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Завершено пріоритетне розмінування земель сільськогосподарського призначення в Черкаській, Дніпропетровській підконтрольній частині Запорізької області. Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає УНН.

Цитата

«За тиждень підрозділи ДСНС, ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту та неурядові оператори обстежили понад 12 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, визначених для першочергового розмінування. Розміновано 2 323 гектари сільгоспземель», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що такі дані реалізації Плану заходів із розмінування земель сільськогосподарського призначення були озвучені на засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань гуманітарного розмінування.

«За інформацією операторів, що здійснювали роботи, повністю обстежено визначені Планом першочергового розмінування землі в Черкаській, Дніпропетровській та підконтрольній частині Запорізької області. За результатами обстеження землі в цих регіонах не потребують розмінування», - зазначається в повідомленні.

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Мова йде про землі, розташовані на підконтрольних територіях. В регіонах, де тривають бойові дії (наприклад, Запорізька область) в перелік земель пріоритетного розмінування увійшли землі, розташовані не ближче 20 кілометрів від лінії активних бойових дій та які не піддаються постійним обстрілам. Згідно Плану передбачалося обстеження та подальше розмінування в разі потреби:

  • в Черкаській області – 885 га;
  • в Запорізькій області – 1 тис. 232 га;
  • в Дніпропетровській області – 2 тис. 645 га.

«В цілому в 9 регіонах України заплановано першочергове обстеження та розмінування в разі потреби 470 тисяч гектар земель сільськогосподарського призначення», - інформує Мінекономіки.

Міністр економіки України Юлія Свириденко зазначила, що роботи попереду ще дуже багато і маємо докласти зусиль, щоб пришвидшити розмінування території України.

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«Нам потрібна техніка, в першу чергу машини для розмінування. ДСНС в співпраці з МЗС доручено в стислий термін налагодити контакти з іноземними виробниками на предмет закупівлі чи замовлення таких машин. Окрім того, ми шукаємо техніку в країнах, де така техніка використовувалась раніше та є в наявності. Нарешті, активізуємо роботу з українськими виробниками, готовими працювати в цьому напрямку», - сказала Свириденко.

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