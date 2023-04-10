Завершено разминирование сельхозземель в Черкасской, Днепропетровской, Запорожской областях
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Завершено приоритетное разминирование земель сельскохозяйственного назначения в Черкасской, Днепропетровской подконтрольной части Запорожской области. Об этом сообщает Министерство экономики Украины, передает УНН.
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«За неделю подразделения ГСЧС, ВСУ, Государственной специальной службы транспорта и неправительственные операторы обследовали более 12 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения, определенных для первоочередного разминирования. Разминировано 2 323 гектара сельхозземель», - говорится в сообщении.
Сообщается, что такие данные реализации Плана мероприятий по разминированию земель сельскохозяйственного назначения были озвучены на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам гуманитарного разминирования.
«По информации операторов, осуществлявших работы, полностью обследованы определенные Планом первоочередного разминирования земли в Черкасской, Днепропетровской и подконтрольной части Запорожской области. По результатам обследования земли в этих регионах не требуют разминирования», - отмечается в сообщении.
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Речь идет о землях, расположенных на подконтрольных территориях. В регионах, где продолжаются боевые действия (например, Запорожская область) в перечень земель приоритетного разминирования вошли земли, расположенные не ближе 20 километров от линии активных боевых действий и которые не подвергаются постоянным обстрелам. Согласно Плану предусматривалось обследование и дальнейшее разминирование в случае необходимости:
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- в Черкасской области – 885 га;
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- в Запорожской области – 1 тыс. 232 га;
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- в Днепропетровской области – 2 тыс. 645 га.
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«В целом в 9 регионах Украины запланировано первоочередное обследование и разминирование в случае необходимости 470 тысяч гектар земель сельскохозяйственного назначения», - информирует Минэкономики.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что работы впереди еще очень много и нужно приложить усилия, чтобы ускорить разминирование территории Украины.
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«Нам нужна техника, в первую очередь машины для разминирования. ГСЧС в сотрудничестве с МИД поручено в сжатые сроки наладить контакты с иностранными производителями на предмет закупки или заказа таких машин. Кроме того, мы ищем технику в странах, где такая техника использовалась ранее и есть в наличии. Наконец, активизируем работу с украинскими производителями, готовыми работать в этом направлении», - сказала Свириденко.