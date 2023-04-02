ДСНС: близько 400 тисяч гектарів сільгоспугідь в Україні потребують розмінування
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. В Україні потребують розмінування близько 400 тисяч гектарів сільських угідь. Про це повідомив начальник відділу організаційної роботи з гуманітарного розмінування ДСНС Сергій Рева в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини", передає УНН.
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"У цьому році ми продовжуємо роботу з розмінування сільгоспугідь. Розуміючи, що потрібно розмінувати величезні площі, ми розробили план гуманітарного розмінування сільгоспугідь. Цим планом визначено близько 470 тисяч гектарів, які нам потрібно розмінувати на території 9 областей", – повідомив Рева.
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За словами Сергія Реви у потребі негайного розмінування знаходяться близько 174 тисяч гектарів. Найскладніша ситуація на Харківщині та Херсонщині.
"Там є найбільша щільність забруднення. Ми зараз активно працюємо на території Миколаївської області. І продовжуємо розміновувати Київську, Чернігівську, Сумську області. Тобто це ті регіони, на яких сконцентрована зараз головна наша увага", – зазначив він.
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