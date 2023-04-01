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Російські загарбники обстріляли Харківську область

Російські загарбники обстріляли Харківську область

Київ • УНН

 • 942081 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Минулої доби російські окупанти обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, передає УНН.

Деталі

Зокрема, під вогнем окупантів перебували Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Кам’янка, Масютівка, Синьківка, Крохмальне та інші населені пункти.

“На щастя, обійшлося без значних руйнувань та постраждалих”, — зазначив голова ОВА.

Він також наголосив, що триває гуманітарне розмінування області. За добу посилені піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили близько 8,5 га території та знешкодили 91 вибухонебезпечний предмет.

Доповнення

На лінії зіткнення наші захисники дають рішучу відсіч усім спробам російських окупантів покращити своє тактичне положення, знищуючи живу силу і техніку ворога.

Українські Національні Новини

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