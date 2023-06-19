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План по разминированию сельхозземель выполняется с опережением - Минэкономики

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июня. УНН. Часть потенциально загрязненных взрывоопасными предметами территорий оказались чистыми, поэтому общий план разминирования выполняются с опережением. Сейчас из почти полтысячи гектаров более 100 тысяч готовы к хозяйственной деятельности, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

План по разминированию сельхозземель выполняется с опережением - Минэкономики

Цитата

«Принятые ранее планы по обследованию и очистке территории выполняются с опережением. При этом значительные потенциально загрязненные площади, как показало их обследование, не требуют разминирования. Сейчас из 470 тысяч гектаров земель сельхозназначения, определенных для приоритетной очистки, более 100 тысяч гектаров уже готовы к осуществлению на них хозяйственной деятельности. Поэтому планы будем корректировать», - заявила министр экономики Юлия Свириденко на заседании межведомственной рабочей группы (МРГ) по гуманитарному разминированию.

Эта рабочая группа будет работать над разработкой Стратегии противоминной деятельности, сообщило Минэкономики. МРГ также подготовит экспериментальное постановление правительства, которое упростит производство, сертификацию и закупку специальной техники для разминирования Минобороны, МВД и другими операторами противоминной деятельности.

По мнению министра экономики, разработка и принятие Правительством решения позволит ускорить процесс насыщения подразделений необходимой техникой и оборудованием.

Отмечается, что план мероприятий по гуманитарному разминированию земель сельскохозяйственного назначения рассчитан на четыре года и предусматривает возвращение в эксплуатацию 470 тысяч гектаров земель сельхозназначения. Уже в этом году может быть возвращено в эксплуатацию до 165 тысяч га земель, или около 35% из определенных Планом.

Дополнение

По мнению заместителя министра агрополитики Дениса Башлыка, использование искусственного интеллекта для быстрого распознавания потенциально опасных территорий может значительно упростить процесс разминирования, в частности, сельхозземель. По его словам, такой процесс требует сильной координации и финансовой поддержки со стороны международных доноров и национальных правительств. Поэтому Украина рассчитывает на всестороннюю поддержку Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

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