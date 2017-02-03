План підтримки Лівії затвердили на саміті ЄС

КИЇВ. 3 лютого. УНН. План з 10 пріоритетних пунктів, вироблений на саміті ЄС на Мальті, має підтримати Лівію в боротьбі з міграційною кризою і обмежити кількість мігрантів, що прибувають до Європи через цю країну, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.