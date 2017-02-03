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План підтримки Лівії затвердили на саміті ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. План з 10 пріоритетних пунктів, вироблений на саміті ЄС на Мальті, має підтримати Лівію в боротьбі з міграційною кризою і обмежити кількість мігрантів, що прибувають до Європи через цю країну, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

План підтримки Лівії затвердили на саміті ЄС

Саміт глав держав і урядів країн Євросоюзу на Мальті затвердили 3 лютого стратегію щодо подолання міграційного кризи в Середземномор'ї. Зокрема, 28 держав-членів ЄС виробили план з 10 пріоритетних пунктів на підтримку Лівії, яка є перевалочним пунктом на шляху біженців з Африки в Європу. У документ було також включено угоду про біженців між Лівією й Італією, укладену напередодні.

Євросоюз має намір надавати більш активну допомогу в навчанні і оснащенні берегової охорони Лівії, яка повинна активізувати боротьбу з контрабандистами, що займаються перекиданням нелегальних біженців з Лівії до Італії. Держави Євросоюзу також заявили про необхідність підтримувати міжнародні організації, які займаються обладнанням таборів для біженців у Лівії.

В заяві йдеться про готовність заохочувати добровільне повернення біженців на батьківщину і зміцнювати охорону кордонів Лівії з сусідніми державами.

Увечері в четвер, 2 лютого, Італія підписала угоду з урядом національної злагоди в Лівії про заходи щодо подолання міграційного кризи. Одним з його пунктів є виділення грошей на прискорене навчання і оснащення лівійської берегової охорони.

Сторони також домовилися про створення таборів тимчасового розміщення біженців під контролем МВС Лівії. Передбачається, що в них будуть розміщені біженці, які підлягають депортації на батьківщину, а також ті з них, хто добровільно вирішив повернутися додому. Фінансування цих пунктів розміщення здійснюватиме Італія, а в подальшому - Євросоюз.

Зазначимо, що у 2016 році в Італію через Середземне море прибула 181 тисяча біженців. Це найвищий показник за минулі роки. 90 відсотків з них вирушили до Європи через Лівію. ЄС побоюється, що з початком весни по цьому маршруту хлине нова, ще більш потужна хвиля мігрантів.

Як повідомляв УНН, 15 січня судно з 107 мігрантами на борту затонуло біля узбережжя Лівії.

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