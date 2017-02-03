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План поддержки Ливии утвердили на саммите ЕС

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 февраля. УНН. План из 10 приоритетных пунктов, выработанный на саммите ЕС на Мальте, должен поддержать Ливию в борьбе с миграционной кризисом и ограничить количество мигрантов, прибывающих в Европу через эту страну, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

План поддержки Ливии утвердили на саммите ЕС

Саммит глав государств и правительств стран Евросоюза на Мальте утвердил  3 февраля стратегию по преодолению миграционного кризиса в Средиземноморье. В частности, 28 государств-членов ЕС выработали план из 10 приоритетных пунктов в поддержку Ливии, которая является перевалочным пунктом на пути беженцев из Африки в Европу. В документ было также включено соглашение о беженцах между Ливией и Италией, заключенное накануне.

Евросоюз намерен оказывать более активную помощь в обучении и оснащении береговой охраны Ливии, которая должна активизировать борьбу с контрабандистами, занимающимися переброской нелегальных беженцев из Ливии в Италию. Государства Евросоюза также заявили о необходимости поддерживать международные организации, которые занимаются оборудованием лагерей для беженцев в Ливии.

В заявлении говорится о готовности поощрять добровольное возвращение беженцев на родину и укреплять охрану границ Ливии с соседними государствами.

Вечером в четверг, 2 февраля, Италия подписала соглашение с правительством национального согласия в Ливии о мерах по преодолению миграционного кризиса. Одним из его пунктов является выделение денег на ускоренное обучение и оснащение ливийской береговой охраны.

Стороны также договорились о создании лагерей временного размещения беженцев под контролем МВД Ливии. Предполагается, что в них будут размещены беженцы, подлежащие депортации на родину, а также те из них, кто добровольно решил вернуться домой. Финансирование этих пунктов размещения будет осуществлять Италия, а в дальнейшем - Евросоюз.

Отметим, что в 2016 году в Италию через Средиземное море прибыла 181 тыс. беженцев. Это самый высокий показатель за прошлые годы. 90 процентов из них отправились в Европу через Ливию. ЕС опасается, что с началом весны по этому маршруту хлынет новая, еще более мощная волна мигрантов.

Как сообщал УНН, 15 января судно с 107 мигрантами на борту затонуло у побережья Ливии .

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