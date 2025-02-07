Північнокорейські війська, ймовірно, готуються до нових атак на курщині – розвідка Британії

Північнокорейські підрозділи, які брали участь у наступальних операціях у курській області, тимчасово відійшли з передової, імовірно, щоб поповнити ресурси та перегрупуватися перед повторним розгортанням. Про це повідомляє британська розвідка, передає УНН.

У курській області росія у січні 2025 року мала незначні успіхи. Північнокорейські (КНДР) підрозділи, які брали участь в наступальних бойових операціях у курській області, тимчасово відійшли з передових позицій, імовірно, щоб відпочити та поповнити ресурси перед повторним розгортанням - йдеться у повідомленні.

За даними відомства, це може бути пов’язано з великими втратами, яких зазнали північнокорейці під час атак на українські позиції.

Тим часом темпи російського наступу в Україні сповільнилися – у січні 2025 року ворог зайняв близько 320 кв. км, що менше, ніж у грудні 2024 року (400 кв.км).

"росія захопила укріплений район Велика Новосілка, але просування вздовж більшої частини фронту залишалися відносно незначними. Протягом 2024 року темпи наступу росіян прискорювалися – у листопаді вони захопили понад 700 кв. км, що стало одним із найшвидших темпів просування від початку війни", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Times повідомила, що "північнокорейських солдатів, які приєдналися до своїх російських союзників у битві проти українських сил, було відкликано з лінії фронту після важких втрат, за словами українських і американських офіційних осіб.

Своєю чергою начальник Головного управління військової розвідки Кирило Буданов заявив, що близько 8 тис. військових КНДР продовжують битися на лінії фронту в курську, хоча їхня активність знизилася.