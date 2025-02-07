Северокорейские войска, вероятно, готовятся к новым атакам на курскую область - разведка Британии

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Подразделения КНДР временно оставили передовые позиции в курской области для перегруппировки. По данным британской разведки, это может быть связано с большими потерями во время атак.

Северокорейские подразделения, участвовавшие в наступательных операциях в курской области, временно отошли с передовой, вероятно, чтобы пополнить ресурсы и перегруппироваться перед повторным развертыванием. Об этом сообщает британская разведка, передает УНН

В курской области россия в январе 2025 года имела незначительные успехи. Северокорейские (КНДР) подразделения, участвовавшие в наступательных боевых операциях в курской области, временно отошли с передовых позиций, вероятно, чтобы отдохнуть и пополнить ресурсы перед повторным развертыванием

- говорится в сообщении.

По данным ведомства, это может быть связано с большими потерями, которые понесли северокорейцы во время атак на украинские позиции.

Между тем темпы российского наступления в Украине замедлились - в январе 2025 года враг занял около 320 кв. км, что меньше, чем в декабре 2024 года (400 кв.км).

"россия захватила укрепленный район Великая Новоселка, но продвижение вдоль большей части фронта оставались относительно незначительными. В течение 2024 года темпы наступления россиян ускорялись - в ноябре они захватили более 700 кв. км, что стало одним из самых быстрых темпов продвижения с начала войны", - говорится в сообщении.

Напомним

Times сообщила, что "северокорейские солдаты, которые присоединились к своим российским союзникам в битве против украинских сил, были отозваны с линии фронта после тяжелых потерь, по словам украинских и американских официальных лиц.

В свою очередь начальник Главного управления военной разведки Кирилл Буданов заявил, что около 8 тыс. военных КНДР продолжают сражаться на линии фронта в Курске, хотя их активность снизилась.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Война
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