“Північний потік-2” не отримає компенсацію у разі невідповідності правилам ЄС - віце-канцлер ФРН
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Віце-канцлер - міністр у справах економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек в інтерв’ю Spiegel назвав причину, з якої ФРН не доведеться виплачувати жодних компенсацій консорціуму компаній, відповідальних за газопровід “Північний потік-2”, пише УНН.
Це станеться якщо той не отримає ліцензію.
Габек нагадав, що Федеральне мережеве агентство (BNetzA) зараз призупинило процес сертифікації.
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“Якщо його буде відновлено, то в ході цієї процедури має бути вирішено, чи виконані умови для отримання дозволу відповідно до німецьких та європейських правил. А якщо це не так, то компенсації не передбачається”, — заявив міністр.
Що було раніше
Напередодні у Міненерго повідомили, що Україна буде залучена до сертифікації “Північного потоку-2” при розгляді цього питання Європейською комісією.
Доповнення
Газопровід “Північний потік-2”, яким керує російський “Газпром”, було завершено у вересні, і він чекає на остаточну сертифікацію від німецького мережевого агентства, яке заявило, що у першій половині 2022 року жодного рішення не буде ухвалено.
На те, що трубопровід вартістю 11 мільярдів доларів, яким керує російська державна газова компанія “Газпром”, німецькі регулюючі органи можуть схвалити в середині року, сподівається виконавчий директор Uniper, однієї з п’яти європейських енергетичних компаній, які допомагають фінансувати трубопровід.
Сполучені Штати, а також деякі європейські країни, включаючи Україну та Польщу, виступають проти трубопроводу, що позбавить Київ отримання оплати за транзит, а також посилить вплив Москви на Європу, де ціни на газ стрімко зростають.
Так, Європа зіткнулася з енергетичною кризою через зростання споживання та подорожчання газу. На початку вересня ціни на блакитне паливо на Заході почали різко йти нагору.
Різке зростання цін на енергоносії у поєднанні з недопоставками викликали звинувачення з боку європейських офіційних осіб у тому, що Росія обмежує постачання, щоб чинити тиск на владу з метою сертифікації нового трубопроводу. Зокрема, президент Росії Володимир Путін пообіцяв збільшити постачання газу, сказавши, що “Північний потік-2” може бути запущений “наступного дня після” такого схвалення.