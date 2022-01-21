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“Северный поток-2” не получит компенсацию в случае несоответствия правилам ЕС - вице-канцлер ФРГ

Киев • УНН

 • 19886 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Вице-канцлер - министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек в интервью Spiegel назвал причину, по которой ФРГ не придется выплачивать никаких компенсаций консорциуму компаний, ответственных за газопровод “Северный поток-2”, пишет УНН.

Это произойдет если тот не получит лицензию.

Хабек напомнил, что Федеральное сетевое агентство (BNetzA) сейчас приостановило процесс сертификации.

Цитата:

“Если он будет восстановлен, то в ходе этой процедуры должно быть решено, выполнены ли условия для получения разрешения в соответствии с немецкими и европейскими правилами. А если это не так, то компенсации не предвидится”, — заявил министр.

Что было ранее

Накануне в Минэнерго сообщили, что Украина будет привлечена к сертификации “Северного потока-2” при рассмотрении этого вопроса Европейской комиссией.

Дополнение

Газопровод “Северный поток-2”, которым руководит российский “Газпром”, был завершен в сентябре, и он ждет на окончательную сертификацию от немецкого сетевого агентства, которое заявило, что в первой половине 2022 года никакого решения не будет принято.

На то, что трубопровод стоимостью 11 миллиардов долларов, которым руководит российская государственная газовая компания “Газпром”, немецкие регулирующие органы могут одобрить в середине года, надеется исполнительный директор Uniper, одной из пяти европейских энергетических компаний, которые помогают финансировать трубопровод.

Соединенные Штаты, а также некоторые европейские страны, включая Украину и Польшу, выступают против трубопровода, что лишит Киев получения оплаты за транзит, а также усилит влияние Москвы на Европу, где цены на газ стремительно растут.

Так, Европа столкнулась с энергетическим кризисом из-за роста потребления и подорожания газа. В начале сентября цены на голубое топливо на Западе начали резко идти вверх.

Резкий рост цен на энергоносители в сочетании с недопоставками вызвали обвинения со стороны европейских официальных лиц в том, что Россия ограничивает поставки, чтобы оказывать давление на власть с целью сертификации нового трубопровода. В частности, президент России Владимир Путин пообещал увеличить поставки газа, сказав, что “Северный поток-2” может быть запущен “на следующий день после” такого одобрения.

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